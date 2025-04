Adiós a ‘La Promesa’ y ‘Valle Salvaje’ hoy: la drástica decisión de TVE

No es ningún secreto que este lunes 28 de abril, gran parte de España está viviendo algo verdaderamente histórico, como es un apagón generalizado que no solo nos ha afectado a nosotros, sino también a países europeos como Portugal, Andorra y Francia, entre otros tantos. Alrededor de las 12:30 horas (hora peninsular), la electricidad desapareció. Algo que generó un enorme caos, ya que nadie sabía si se trataba de un apagón particular, del edificio o de la ciudad. Poco a poco, los usuarios de móviles que funcionaban -puesto que la red de datos también fallaba- pudieron enterarse de que no ha sido un fallo cualquiera, sino uno generalizado y que prácticamente todo el país se encontraba sin luz. Algo absolutamente histórico y sin precedentes. Por ese mismo motivo, RTVE se ha visto obligada a cancelar el estreno de La familia de la tele, pero también a no emitir nuevas entregas tanto de Valle Salvaje como de La Promesa.

No es producto de la casualidad, ya que en RTVE siempre ha prevalecido la actualidad a cualquier tipo de emisión. Un claro ejemplo lo encontramos hace aproximadamente una semana, cuando murió el Papa Francisco. No tuvieron reparos a la hora de modificar gran parte de la parrilla, por lo que La familia de la tele se vio afectada por esta decisión. Eso sí, no ocurrió lo mismo con Valle Salvaje y La Promesa. Lo cierto es que las circunstancias que tenemos son bastante diferentes a las de hace una semana, puesto que, aunque se ha restablecido la electricidad en gran parte del país, hay otros tantos rincones que siguen sin suministro. Así pues, son numerosas las horas que llevan sin electricidad, y todo lo que eso conlleva: no poder cargar teléfonos, la utilización de ascensores, incluso, no poder cocinar en caso de tener vitrocerámica, entre otras tantas cuestiones.

Por lo tanto, muchas personas en nuestro país siguen sin tener la posibilidad de ver la televisión de forma convencional. Pueden hacerlo a través de plataformas como, en este caso, RTVE Play. Muchos lo están utilizando para estar informados de lo sucedido, mientras que otros están optando por ahorrar batería al no tener ni la más mínima idea de cuándo van a recuperar el suministro.

Así pues, es evidente que ahora mismo lo que se prioriza es la información de algo tan relevante y tan histórico como es un apagón de luz generalizado en gran parte de España y de Europa. Algo que va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos ya que, en cuestión de horas, todo ha cambiado de manera radical.

¡Y, por fortuna, esta situación no ha ocurrido de noche! Esperemos que todo se solucione a la mayor brevedad posible y que más pronto que tarde el resto de rincones de España que siguen sin luz puedan recuperarla. Por lo tanto, es más que evidente que, ante la gravedad de lo sucedido, la emisión de las nuevas entregas de Valle Salvaje y La Promesa pueden esperar.