Adiós a otro protagonista de ‘La Promesa’ tras la muerte de Jana: todos los detalles

Los seguidores de La Promesa están viviendo días muy complicados. La semana comenzaba con el anuncio de una triple emisión de la ficción, el cual tuvo lugar el pasado 19 de marzo. Sin embargo, lo que jamás se llegaron a imaginar los fans de la producción española fue que, aquella fatídica noche fallecería uno de los personajes más importantes y queridos de la historia: Jana. Pues, tal y como se pudo comprobar, Manuel, su marido, encontró a la joven en el suelo cubierta de sangre. Completamente pálida y sin pulso, el público rápidamente comprendió que la protagonista había sido asesinada. Una situación que ha causado una gran conmoción en la audiencia, por obvias razones.

Jana, la protagonista de La Promesa, ha fallecido y, con ello, ha dejado atrás su posible futuro junto a Manuel. Pues, recordemos, la pareja se acababa de casar tras luchar contra viento y marea por su relación. Además, y lejos de quedar ahí, estaban muy felices por el próximo nacimiento de su primer hijo en común. Pues, efectivamente, Jana estaba embarazada. Un conjunto de situaciones que han provocado que el impacto ante lo sucedido en la trama sea mayor. Pero, ¿qué sucederá a partir de ahora con la serie? ¿cómo se abordará la historia sin su gran protagonista?

La audiencia de Televisión Española está siendo testigo de la nueva etapa que afronta la serie de Bambú Producciones. Hasta la fecha, la ficción emitía un capítulo diario, de lunes a viernes. Pero, hasta el próximo miércoles 26 de marzo, RTVE ha comunicado que se emitirán dobles episodios cada día. Una situación con la que tienen como objetivo ayudar a los fans a comprender lo que se avecina en el palacio más famoso de la televisión.

Asimismo, otro cambio significativo que ha tenido la producción ha sido el de su cabecera. Pues, debido a que Jana ha muerto en la trama, su personaje no aparece. Pero, no es el único. Una situación que ha encendido todas las alarmas entre los seguidores más fieles de la ficción, a quiénes no se les escapa ningún detalle.

El otro personaje que ya no forma parte de la cabecera de La Promesa es Cruz Ezquerdo. Recordemos que ella y Jana no compartían la mejor relación familiar. De hecho, tras comunicarse la inesperada muerte de la esposa de Manuel, ha sido detenida y acusada de haberla asesinado. Una acusación que ella ha negado en todo momento a la Guardia Civil.

A priori, los seguidores de La Promesa consideraron que Cruz Ezquerdo tendría menos relevancia en la serie por haber sido detenida. Pero, su ausencia en la cabecera, podría indicar que ya no formaría parte de la producción española. Un detalle que, seguramente, se irá desvelando durante la emisión de los próximos episodios.

Sea cual sea el movimiento que vaya a realizar la cadena con la trama, está claro que no va a dejar indiferente a nadie. Con la salida de Ana Garcés (Jana) y el posible adiós de Eva Martín (Cruz Ezquerdo), la serie se ha embarcado en una nueva etapa donde también se han presentado a nuevos personajes.