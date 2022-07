Adele suma cinco nominaciones a los premios Emmy 2022

Adele lo ha vuelto a hacer: Con un total de cinco nominaciones a los Emmys 2022 tras su actuación en Hollywood, que se emitió en noviembre del 2021 en la cadena estadounidense CBS, la artista ha demostrado que su música llega hasta las entrañas de aquel que la escucha.

La artista está siendo imparable. Además de ser una de las cantantes más exitosas y mundialmente conocidas del siglo XXI, Adele ha conseguido colarse en la lista de los nominados a los Emmys 2022 con One Night Only, actuación con la que fue capaz de dejar a todo el mundo boquiabierto en Los Ángeles.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adele (@adele)

La intérprete de Someone Like You o Set Fire To The Rain era imprescindible en este listado. La británica hizo el pasado 14 de noviembre del 2021 de su actuación todo un espectáculo con el que nadie quedó insatisfecho. Cantando temas como Easy On Me, I Drink Wine o Love Is A Game, Adele sonó de una forma rompedora a la vez que angelical en Los Ángeles, luciendo mejor que nunca bajo un ambiente de luces precioso.

El espectáculo, que duró un máximo de dos horas e hizo a millones de espectadores estar delante de la pantalla de sus televisores, llegó a impresionar tanto que, ahora, la artista ha sido nominada cinco veces por Adele: One Night Only. Las categorías en las que esta ha sido nominada para los Emmys 2022 son: especial de variedades (pre-grabado), dirección, dirección técnica, diseño de luz y mezcla de sonido.

Este ha sido, sin duda alguna, uno de los mayores reconocimientos por parte de la televisión americana que la artista se merecía incuestionablemente. Los seguidores de Adele le han mostrado a la artista lo orgullosos que están de ella con mensajes como: “Felicidades a la mejor” o “Tan merecido…”, mensajes que la artista seguro agradece enormemente y que le impulsan día a día a exteriorizar el talento innato que tiene.