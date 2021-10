El regreso de Adele a la música cada vez está más cerca. La artista británica podría estar a punto de lanzar su nuevo álbum de estudio, y es que a pesar de que ella todavía no ha confirmado nada, los rumores sobre el lanzamiento del cuarto disco de la artista no han hecho más que crecer durante las últimas semanas.

Después del parón de los últimos meses, y de su ausencia musical de más de hace un año, todo apunta a que queda muy poco para tener nuevas canciones de la artista británica más reconocida del mundo. Y es que los rumores del lanzamiento de su nuevo disco comenzaron el pasado 28 de septiembre.

Unos rumores que surgieron después de que Mauler, un locutor canadiense, publicase a través de su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “Lo nuevo de Adele. Esta semana”. Sin embargo, a los pocos mensajes borró los mensajes.

🚨 According to Mauler from Stingray Radio, Adele is dropping this week. pic.twitter.com/JBCKB4Okqt

— Adele Daily ³⁰ (@adeledailynet) September 28, 2021