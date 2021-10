‘Secret Story’ se ha convertido en uno de los realities que, sin lugar a dudas, más nos está sorprendiendo. ¡Y no es para menos! Es más que evidente que todos y cada uno de sus concursantes están ofreciendo lo mejor de sí mismos para hacer disfrutar a la audiencia. Dos de las personas que más están dando de qué hablar son Adara Molinero y Cristina Porta.

La ganadora de ‘Gran Hermano VIP 7’ entró en ‘Secret Story’ cuando el concurso ya estaba avanzado, reconociendo que no confiaba mucho en Cristina Porta. A pesar de todo, y tras la expulsión de Miguel Frigenti, las dos comenzaron a unirse cada vez más. A tal punto de convertirse en alguien incondicional para la otra dentro de la casa.

Todo hasta este momento, ya que Adara Molinero y Cristina Porta han tenido una fuerte discusión. No solamente se han dicho todo lo que piensan sin dejar nada en el tintero, sino que además tampoco se dirigen la palabra. Una situación que, como era de esperar, ha extrañado al resto de sus compañeros en ‘Secret Story’.

Los primeros rifirrafes entre Adara y Cristina se empiezan a ver… 🔁 Volverá a pasar

❤️ Ha sido una vez, ¡está todo bien!#SecretUH12 pic.twitter.com/kakvT1cR7k — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) October 25, 2021

En el pasado fin de semana, la cuestión entre las dos concursantes comenzaba a tensarse por momentos. Todo comenzó cuando Cristina Porta terminó por recriminar la madrileña que no estaba dando el máximo en la prueba semanal. Ésta no tardó en responder, tirando de esa sinceridad que le caracteriza, dejando claro a su compañera que no le hablara con ese tono.

La periodista deportiva reconoció que le había sentado fatal lo que su compañera le había dicho, tanto es así que le respondió: “Conmigo no”. Adara Molinero no dudó en quedarse callada: “Conmigo no, tú. La que últimamente te traes un juego un tanto extraño eres tú”. En ese momento la tensión se palpaba en el ambiente, algo que continuó durante las siguientes horas.

En el programa ‘Secret Story: última hora’, presentado por Lara Álvarez, se compartieron unas imágenes donde Adara y Cristina intercambiaban diversos reproches. La ex concursante de ‘Gran Hermano 17’ reconoció a su compañera que “has estado todo el día sin hablarme y esto ya pasó una vez”. La periodista reconoció que no se encuentra en su mejor momento, de ahí su actitud con ella. Una explicación que no ha convencido en absoluto a Adara Molinero. En el Cubo, ésta se sinceró: “Me ha dejado de hablar un día entero, que las horas son eternas. ¿Por qué hablas a unas personas y a mí no? Hace bastante daño que te dejen de hablar sin ningún motivo”.