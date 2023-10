Adara Molinero ha compartido un infalible truco sobre su dieta

Hace unos días Adara Molinero acudía a sus redes sociales para comunicarle a sus seguidores que, por fin, había logrado bajar de peso. Volver a la rutina tras salir de la experiencia de Supervivientes no es nada fácil, pero para la madrileña ha sido un reto doble debido a que le diagnosticaron SIBO.

Antes de entrar en el reality, Molinero señaló que presentaba síntomas propios del helicobacter. Sin embargo, y lejos de quedar ahí, su hinchazón abdominal no cesó, por muchas dietas a las que fuera sometida. Ahora, y después de haberse sometido al diagnóstico médico y comenzar a tener una alimentación específica, los avances han sido notorios para ella.

El verano ha sido una autentica montaña rusa para Adara Molinero, de eso no cabe duda. La dieta que ha realizado le ha permitido bajar 5 kilos en tiempo récord y sentirse mucho mejor consigo misma. Por ello, ha compartido con sus seguidores cuál ha sido el truco infalible que le ha ayudado también en esta travesía.

«Quería contaros algo que me ha ayudado muchísimo a dejar de darme atracones y a poner llevar a cabo la alimentación tan sana que estoy llevando ahora. Fue coger una bolsa y meter toda la porquería que tenía en mi despensa y dárselo a mi madre. Se lo di a mi madre, pero, lógicamente, se lo va a comer mi hermano. Lo quité todo: ya no había tentaciones. Dejé de comerlo, y de comprarlo, por supuesto», explicó en sus historias de Instagram.

«Sigo comiendo supersano. Me encuentro mucho mejor. Os animo a que os cuidéis porque yo me he llevado un susto muy, muy grande y espero seguir manteniendo esta alimentación y no volver a caer nunca más», concluyó. Sin lugar a duda, un truco que Adara Molinero piensa seguir poniendo en práctica.