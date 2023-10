Supervivientes 2023 ha dejado grandes secuelas en Adara Molinero. Tal y como lleva explicando durante los últimos meses, ha dado positivo en SIBO de metano en sus últimas pruebas médicas. Un resultado con el que ha puesto fin a semanas de agonía e incertidumbre por la hinchazón desconocida de su abdomen, lo que le provocaba problemas digestivos.

Debido a los resultados obtenidos, la madrileña ha comenzado a tomar los medicamentos correspondientes y a hacer una dieta específica para tratar el SIBO. Unas medidas con las que ha conseguido un cambio de físico radical y que le ha permitido adelgazar cinco kilos en tiempo récord.

Tras muchos intentos y pocos resultados previos, ser testigo de lo bien que le está yendo el tratamiento ha emocionado por completo a Adara Molinero. Asimismo, cabe señalar que la influencer padecía una infección helicobacter pylori antes de comenzar su aventura por Honduras, pero los médicos nunca dieron con la solución a su problema hasta que se le diagnosticó SIBO de metano.

«Muy bestia. He bajado ya 5 kilos del efecto rebote y del SIBO», explicó en sus redes sociales. Unas palabras que quiso acompañar de una imagen de ella en ropa interior, donde se le puede ver a la perfección el abdomen plano y sin rastro de hinchazón. Una noticia que ha alegrado por completo a sus seguidores, quienes no han dudado en mostrar su alegría a la ex superviviente.

De esta manera, podría decirse que Adara Molinero ha comenzado a poner punto final al gran problema que lleva atormentándola durante meses. Un tratamiento específico con el que ha logrado decir adiós a los kilos que ha estado reteniendo su cuerpo durante semanas y que le ha ayudado a sentirse mejor que nunca.