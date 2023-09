Adara Molinero hace público su diagnóstico médico para explicar por qué tenía la tripa tan hinchada

Después de semanas de inquietud y pruebas médicas, Adara Molinero ya ha recibido su diagnóstico definitivo. Durante su paso por Supervivientes 2023 la influencer recibió numerosas críticas por tener la tripa hinchada. Ante ello, muchos la tacharon de comer a escondidas y de no seguir las reglas del concurso.

El motivo de ello se debió a que el estómago de Molinero distaba mucho del resto de sus compañeros, quienes tenían marcados hasta los huesos de las costillas del hambre que pasaban. Sin embargo, el concurso terminó hace semanas y su hinchazón no ha cesado, motivo que la impulsó ha acudir al médico.

Tal y como ha explicado, antes de irse a Honduras tuvo que lidiar con las consecuencias del helicobácter pylori. Una situación a la que se suma el haber dado positivo en SIBO. Para ser más precisos, esto significa que la influencer padece un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, en especial de aquellos tipos que no son común en dicha parte del tubo digestivo.

Uno de los síntomas de sufrir SIBO es la hinchazón abdominal, algo que tiene la madrileña. «Se me juzgó, se me apuntó con el dedo, se dijeron auténticas barbaridades», comenzó explicando en sus redes sociales tras recibir el diagnóstico médico. «Simplemente quería hablar de esto porque no se puede juzgar a las personas cuando no sabes lo que hay detrás, ya sea una hinchazón o cualquier otra situación: no juzgues», sentenció.

Asimismo, Adara Molinero ha confesado que cuando estaba en Honduras no era consciente de que tuviera la tripa tan hinchada, debido a la falta de espejos en la isla. Fue al llegar a España que decidió ponerse en manos de un nutricionista para tener una mejor alimentación y reducir la hinchazón. Pero, nada sirvió hasta que recibió los resultados médicos.

