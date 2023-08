Adara Molinero se sincera sobre el verdadero motivo por el que no puede adelgazar

Adara Molinero sufrió de problemas estomacales en su paso por Supervivientes que le hacían parecer que no había bajado nada de peso. De vuelta a España, estos continuaban y decidió ponerles fin. Sin embargo, está sufriendo muchos más problemas de lo previsto.

Después de intentar poner solución a sus problemas para perder kilos, de hacer dieta y ejercicio físico, se ha dado cuenta de que nada le estaba funcionando. Al principio, decidió darse un margen para hacer vida sin restricciones, pero poco después se puso manos a la obra con el objetivo de cuidarse. Tras unas semanas siguiendo una rutina saludable y con mucho esfuerzo, ha comprobado que no ha habido ninguna mejoría.

A través de su Instagram, la segunda finalista de Supervivientes 2023 ha revelado el motivo de por qué le está ocurriendo esto. “Ya van a hacer casi tres semanas que estoy a dieta por el tema del estómago y demás, también he empezado a hacer deporte, pero no estoy bajando nada de peso por el tema de las bacterias que tengo en el estómago”, comenzaba diciendo. “Entonces… Nada, tengo que tener mucha paciencia porque yo no sabía que con ciertas bacterias no se puede perder peso”, zanjaba con tristeza.

Alma Bollo también volvió de Honduras con problemas estomacales, pero al contrario que ella sí que le ha podido poner ya remedio y ha finalizado su tratamiento. Adara Molinero por su parte no sabe ni siquiera un diagnóstico certero. “Todavía no saben cuáles son las bacterias que tengo”, se lamentaba. Cabe mencionar que antes de su paso por el reality le habían detectado otra bacteria llamada helicobacter pylori.

Aunque al problema de los kilos todavía no le ha podido poner solución, sí que es cierto que la alimentación sana y el deporte sí que le han ayudado con la hinchazón. “Mi tripa se ha desinflamado muchísimo y me noto mejor. Todavía me queda muchísimo trabajo por delante, pero estoy agradecidísima”, comentaba orgullosa a sus seguidores.