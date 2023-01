Adam Lambert sorprende con el videoclip de ‘Holding out for a hero’

Adam Lambert ha vuelto a sorprender a sus fans. 39 años después de que Bonnie Tyler lanzase la canción Holding out for a hero, que no tardó en convertirse en uno de sus mayores éxitos, el artista ha lanzado su propia versión, y como era de esperar, ha tenido una gran acogida en todas las plataformas.

El pasado lunes 9 de enero, Adam Lambert publicó en su canal de YouTube el video musical oficial de su versión de Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler. Una versión en la que el aclamado artista se lleva la canción completamente a su terreno.

De esta forma, el artista traslada el estilo glam-rock de su versión al videoclip, que ha sido dirigido por Jordan Rossi. Un videoclip que muestra al artista disfrazado y a un grupo de bailarines con cascos que comienzan su interpretación de la canción en un espacio completamente blanco.

I loved putting my glam-rock spin on Holding Out For A Hero. It’s available to stream everywhere now! 🎶https://t.co/UwLkHBlVPv pic.twitter.com/H4QetFugZx

— ADAM LAMBERT (@adamlambert) January 9, 2023