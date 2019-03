¡Te recomendamos los 5 capítulos imprescindibles de 'Cuéntame Cómo Pasó'!

‘Cuéntame Cómo Pasó’ preestrenará la 20ª temporada en el Festival de Málaga. El 20 de marzo se presentará el capítulo 349, del que ya conocemos el título: ‘El año de la serpiente’. Antes de que podamos ver los nuevos episodios que se emitan en la 1, conviene refrescar los que han sido, bajo nuestra opinión, 5 capítulos que debéis ver sí o sí.

Hemos decidido hacer una selección de los 5 mejores episodios de las últimas 5 temporadas, uno de cada temporada, para poneros un poco en contexto y prepararos para la que va a ser la temporada 20. A partir de ahora, cuidado, porque hay SPOILERS.

‘TUS BRAZOS ARROPARON MI INSOMNIO’

CAPÍTULO 272 – TEMPORADA 15

El último episodio de la temporada 15 de ‘Cuéntame cómo pasó’ es para nosotros uno de los mejores de la serie. Recordemos que la temporada 15 de la serie fue conflictiva entre los fanáticos por proponernos una trama que nos sacaba de la zona de confort: la infidelidad de Antonio a Merche. Pues bien, esta trama encuentra su culminación en el último episodio de la temporada: Antonio y Merche deben permanecer muchas horas solos en un viaje que les marcará sus vidas, porque Toni, su hijo, se encuentra allí en una situación trágica.

El triunfo de este episodio radica en dos motivos, fundamentalmente: por una parte podemos ver, tras mucho tiempo, a Antonio y Merche juntos y solos, cooperando inevitablemente como el matrimonio que siguen siendo por un bien mayor, por el de su hijo; y por otra, la narrativa frenética que presenta este capítulo, lleno de acción, encrucijadas, suspense y persecuciones en Tánger, te mantiene con el corazón en un puño durante toda su duración. Prueba de ello fueron los datos de audiencia que recogieron: el capítulo logró mantener en vilo a un total de 4.689.000 espectadores, algo sorprendente tras los pobres datos de audiencia que la temporada había recogido anteriormente. Por todo esto, hemos decidido coronar a este episodio como el primer imprescindible de nuestra lista.

‘LA NOCHE NO ES PARA MÍ’

CAPÍTULO 291 – TEMPORADA 16

Hemos vuelto a escoger un último capítulo de temporada. En este caso, la recreación de la masacre de Alcalá 20, la discoteca madrileña que acabó incendiada la madrugada del 17 de diciembre de 1983, logró que todos cayéramos rendidos ante el televisor por la emotividad y angustia que nos transmitió. Esta vez era nuestro querido Carlitos, sus amigos Karina y Josete y su pareja por aquel entonces Nuka (aunque todos sabíamos que Carlos amaba, ama y amará a Karina) los que estaban presentes en la discoteca. Es admirable el compromiso que demostraron los realizadores de la serie con el suceso, y cómo lograron transmitir a los espectadores ese ambiente hermético, asfixiante y oscuro, en una discoteca abarrotada de gente desesperada por salir a la calle y no morir. Era imposible no empatizar: era imposible no verte en el mismo lugar que Carlos, y a sus amigos como los tuyos.

‘MALA UVA’

CAPÍTULO 302– TEMPORADA 17

El undécimo episodio que se emitió de la temporada 17 ha sido elegido por la ternura, la calidez y la alegría que nos transmitió a todos, fans o no de la serie: toda la familia unida, amigos incluidos, realizando la vendimia en armonía, con un día soleado en el pueblo, Sagrillas, cantando y riendo, fue algo que nos conmovió a todos, teniendo en cuenta los problemas acontecidos durante toda la temporada y, en concreto, con la cosecha de las uvas. En el día de la vendimia sucede algo que Antonio Alcántara (el infinito Antonio Alcántara) no esperaba: el grupo de jornaleros que habían contratado para realizar la vendimia acaba echándose atrás en el último momento, así que los Alcántara deben recurrir de forma inmediata a sus amigos, lo que da el encanto especial al capítulo.

Por otra parte, se encuentra merodeando por la zona el temido Mauro, el eterno enemigo de los Alcántara, dispuesto a arruinarles el negocio de la bodega. Es un capítulo alegre, en un contexto que no lo es tanto: por eso nos gustó tanto, porque significó un respiro entre toda la angustia del momento.

‘NI TÚ NI NADIE’

CAPÍTULO 318 – TEMPORADA 18

Este episodio de ‘Cuéntame cómo pasó’ presenta uno de los momentos más peliagudos entre Antonio Alcántara y su hijo Carlos. Luis, el mejor amigo de Carlos, y otros tantos, quieren unirse a la huelga general obrera de junio de 1985. Justo el día en que Antonio había preparado una cata del vino con personas muy influyentes en el país. Y no, Antonio no iba a pasar por eso. Si hacían huelga… deberían atenerse a las consecuencias. Tenemos ante nosotros un cruce de intereses que pone en peligro las relaciones familiares y de amistad de los Alcántara… porque ninguno de los bandos piensa ceder. Carlos, por su parte, no está de acuerdo con su padre, pero a la vez lo comprende: está entre la espada y la pared.

Y la interpretación de Imanol Arias… nada más que decir, sobran las palabras. Vedlo y juzgad vosotros mismos.

‘NÁUFRAGOS EN UNA PISCINA’

CAPÍTULO 346 – TEMPORADA 19

Si este no es el mejor episodio de ‘Cuéntame cómo pasó’… poco le falta. Estamos ante una de las situaciones más escabrosas que la serie nos ha presentado. Carlos está muy enganchado a las drogas, debido al ritmo frenético de vida que ha estado llevando en los últimos meses. Karina, por su parte, está harta de él y ha pensado muchas veces en poner fin a su relación. Inés y Toni saben lo que le sucede a Carlos, pero no quieren darle un disgusto a sus padres así que no se lo cuentan. En este contexto es en el que sucede lo siguiente: Carlos, bajo el efecto de las drogas, conduce y comienza a discutir en el coche con Karina, que es copiloto. Entonces tienen un accidente de coche. Los cimientos de la familia se tambalean… ¿qué le sucede a Carlos? ¿Por qué se han accidentado? ¿Por qué últimamente está tan raro? ¿Cuánto tiempo ha estado sufriendo Karina en silencio? Todas estas preguntas se plantean en el capítulo.

Pero el momento culmen llega en su recta final, con un plano secuencia ejemplar en la habitación del hospital, que encumbra a dos actorazos como son Ricardo Gómez e Imanol Arias al olimpo. La familia acaba contándole a Antonio el problema que Carlos tiene, y que tuvo también su hija Inés hace años atrás (en la temporada 12, si bien recordamos), y este entra a la habitación dispuesto a dialogar con su hijo, aún convaleciente del accidente. Sus interpretaciones, la estética de la escena, el plano secuencia magníficamente realizado… y el diálogo, sin duda, uno de los mejores que hemos tenido la suerte de presenciar en esta extraordinaria serie.

Finalmente, solo cabe recordaros que veáis en la web de RTVE el episodio que precede directamente al que será el primero de la temporada 20: ‘Buscando’, capítulo 348 de la temporada 19, el que despidió a Carlitos y Karina, que tanta pena nos dio. ¡Solo así podréis comenzar la temporada 20 en el contexto apropiado!