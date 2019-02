‘GH Dúo’: Un beso de película entre Ylenia Padilla y Alejandro Albalá deja a todo el mundo de piedra

Ylenia y Alejandro protagonizan un besazo durante la realización de la prueba semanal

Esta edición de ‘GH Dúo’ no deja de darnos momentazos y uno de los más impactantes del debate del domingo pasado fue este sin duda.

Y como no, tenía que estar protagonizado por Ylenia Padilla, la concursante que más ha dado de qué hablar desde que arrancó el programa.

La prueba de esta semana consistía en la grabación de la telenovela ‘Pasión y rencor’, donde los concursantes tendrían que sacar sus facetas como actores e incluso guionistas.

La organización del programa no podría haber acertado más con la nueva prueba, ya que se divierten tanto los concursantes como nosotros.

Los papeles quedaron repartidos y lo cierto es que les vino como anillo al dedo. Los protagonistas fueron Alejandro Albalá e Ylenia, que hacen el papel de Amancio Wayner y Rosalía.



El último capítulo contaba con una secuencia que nos ha dejado pegados al asiento: un besazo entre la de Benidorm y el ex de Isa Pantoja. La escena guardaba un hueco para Raquel, que hacía el papel de Ágatha y Antonio Tejado, que representaba a Tarso y lucha contra Amancio Wayner por llevarse de la mano a Rosalía.

Al final, la protagonista decía: “Amancio, cariño, eres el amor de mi vida, solo quiero estar contigo”, a lo que Alejandro respondía: “con pasión y sin rencor”, haciendo alusión al nombre de la novela. Lo mejor fue que tras pronunciar estas palabras, acabaron dándose un beso de película (y nunca mejor dicho) que no dejó indiferente a nadie.

Tras esto, Ylenia se mostraba aliviada tras los nervios de representar la escena, a la vez que preocupada por lo que pudieran estar pensando fuera y si esto le pasaría factura. De la misma manera, Alejandro también parecía cabizbajo y pensativo por lo que acababa de ocurrir.

Todos celebran el fin de rodaje menos Alejandro, que parece que se ha quedado tocado. ¿Lo entiendes? #GHDÚODBT7 pic.twitter.com/izrKPfonCJ — Gran Hermano (@ghoficial) 24 de febrero de 2019

Al contrario, los demás estaban felices por haber acabado la prueba y aplaudían sin parar, diciéndole a los actores lo bien que lo habían hecho.