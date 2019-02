Amaia aprovecha su viaje a Buenos Aires para cantar con el grupo 107 Faunos

Que Amaia no es muy fan de interactuar en las redes sociales no es nada nuevo. Sabemos más de la pamplonesa por el contenido que suben sus seguidores que por el que sube ella. Pero aun así, con su peculiar forma de llevar sus redes, Amaia cuenta con casi un millón de seguidores en Instagram que esperan como agua de mayo que la cantante comparta algo de contenido. Ella a veces da pistas sobre lo que se encuentra tramando, como en la última semana al subir un stories desde el avión cuando estaba viajando a Buenos Aires para terminar de grabar su primer disco. Y como era de esperar, ya no supimos nada más de ella. Pero este domingo volvió a hacer una aparición (fugaz como siempre) en Instagram, subiendo dos videos a su historia del concierto del grupo de música indie-pop 107 Faunos.

A pesar de estar metida de lleno en la grabación de su esperado album, Amaia es muy fan de la música indie, por ello aceptó la invitación del grupo argentino para cantar con ellos en el Xirgu Espacio Untref de Buenos Aires. Este grupo, que se ha convertido en uno de los favoritos de la ganadora de ‘OT 2017’, se dio a conocer gracias al tema ‘Una geoda’, y además cuenta con dos discos ‘Últimos días del tren’ (2014) y ‘Madura el dulce fruto’ (2018).

Actuación de Amaia con el grupo argentino 107 Faunos. Para empezar la mañana con música y motivación.https://t.co/EuG3WZE6uV — Irreflexions 🏳️‍🌈🎹💜💐 (@amaier_1115) 25 de febrero de 2019

Como siempre, los fans, que hasta tienen un hashtag propio para subir las pocas publicaciones que comparte Amaia (#StoriesAmaia), se encargaron de publicar más contenido en las redes sociales además del que esta vez sí subió la propia cantante. Instagram y Twitter se llenaron de videos del concierto, en los que podemos ver a Amaia feliz, disfrutando en el escenario y hasta jugando con un bote de espuma al final del concierto. Nos encanta ver a Amaia encima de un escenario y no podemos esperar a verla interpretando las canciones de su próximo disco, que como dice Manuel Martos, director artístico y productor ejecutivo de Universal Music, “va a ser espectacular”.