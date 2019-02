Ariana Grande ha roto un récord solamente conseguido por The Beatles

Ariana Grande está en el mejor momento de su vida a nivel profesional. Recientemente nos sorprendió con la publicación de un nuevo trabajo discográfico titulado ‘Thank U, Next’. Entre otras cosas, tiene la peculiaridad de que se trata del segundo disco en menos de seis meses.

Muy pocos son los artistas que han logrado realizar algo así. Pero Ariana Grande ha vuelto a demostrar, con creces, que se trata de una de las estrellas más importantes de los últimos tiempos. No solamente tiene una voz absolutamente angelical, sino que además es una excepcional compositora.

Lo tiene todo, no cabe la más mínima duda. De hecho, los números hablan por sí solos. ¿La razón? Ariana Grande ha conseguido romper un nuevo récord, pero se trata de uno absolutamente histórico. Por si fuera poco, esto solamente lo había logrado The Beatles. ¡Nada más y nada menos!

¿En qué consiste? La cantante de 25 años ha sido la primera artista en conseguir los números 1, 2 y 3 en la mítica lista Billboard Hot 100. Eso es exactamente lo que logró The Beatles allá por el año 1964. Con lo cual, la referencia anterior es sencillamente brillante, se mire por donde se mire.

¿Cuáles son esas canciones que han logrado estar en los tres primeros puestos de la lista Billboard Hot 100? La medalla de bronce la tiene ‘Thank U, Next’, la segunda posición es de ‘Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored’ y, entonces, ¿quién tiene el primer puesto? Nada más y nada menos que ‘7 Rings’.

Con lo cual, es evidente que el grandísimo esfuerzo de Ariana Grande ha sido más que recompensando. Se ha ganado a pulso volver a estar entre los más grandes. Ahora, pase lo que pase, la cantante de ‘No tears left to cry’ pasará a la historia por ser todo un referente para esta generación.