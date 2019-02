‘Vikings’: Así podría ser el regreso de este importante personaje en la sexta temporada

Nuevas pistas acerca del regreso más sorprendente de la sexta temporada de 'Vikings'

Pese a que los seguidores de la serie habían perdido cierta confianza tras la primera mitad de la quinta temporada, ‘Vikings’ ha sabido dejarnos con la emoción rozando el extremo con su último episodio. Parece que la serie de Canal Historia ha vuelto a sus orígenes, ha recuperado su esencia, y prepara una sexta temporada, que será la última, completamente sorprendente.

Tan solo hemos podido ver unos 20 segundos de la misma, los que dura el primer teaser que ha compartido la cadena a través de sus redes sociales, pero ya han sido suficientes para aumentar la expectación (y las expectativas) y para darnos unas cuantas pistas de lo que ocurrirá en esos capítulos finales de la ficción histórica.

En este teaser del que hablamos, si te has fijado bien, habrás visto la aparición de Freydis, algo que en un principio puede chocar a la gran mayoría de los espectadores. Recordemos que en el último episodio de la quinta temporada de ‘Vikings’ Ivar la asesinaba, acabando así con el amor de su vida y dejando su cuerpo junto a los restos de su hijo, también fallecido.

Pues bien, esa aparición en el teaser no ha sido un espejismo, de hecho, la propia actriz que interpreta a Freydis, Alicia Agneson, ha compartido en su cuenta oficial de Instagram algunas imágenes del rodaje de la sexta temporada de la serie. Y en ellas la vemos luciendo una larga melena tirando a cobriza, que contrasta con el rubio pálido que siempre había mostrado el personaje.

Entonces, ¿cómo regresará Freydis de entre los muertos? Por el momento, no existe una respuesta oficial, pero parece bastante claro que lo hará a través de ciertas visiones que sufrirá Ivar. El asesinato de su mujer parece haberle dejado alguna que otra secuela, una culpabilidad que hasta ahora no había mostrado el personaje, la cual puede provocarle estas visiones de las que hablamos.

Freydis ha sido un pilar fundamental en la trama de Ivar el Deshuesado, ha sido aquella que le ha hecho creer que es un dios, aquella que le ha transformado en parte en el ser despiadado que ha llegado a ser. Por eso, no puede desaparecer de la nada, no puede morir sin más, al menos no dentro de este personaje, uno de los más complejos de ‘Vikings’.

Tendremos que esperar hasta finales de 2019, concretamente hasta el último trimestre del año, para saber a ciencia cierta el papel de Freydis en esta sexta temporada y el alcance de las secuelas y de la culpabilidad del hijo menor de Ragnar Lothbrok.