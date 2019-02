Machismo en Hollywood: Los ejecutivos se negaban a financiar ‘Una Cuestión de Género’

Una Cuestión de Género casi no se financia

Una Cuestión de Género podría no haber llegado nunca a las pantallas de los cines. Esto se ha sabido gracias a una entrevista realizada por el periódico ‘The New York Times’ a Daniel Stiepleman, guionista de la película. Durante la entrevista, Daniel realizó unas declaraciones en las que dio un dato muy sorprendente: Los ejecutivos de desarrollo y los financieros se negaron a dar su apoyo a la película por motivos realmente machistas. Por lo que al principio, ‘Una Cuestión de Género’ no tuvo ningún respaldo económico.

En la película, el papel principal lo tiene una mujer (Ruth Bader Ginsburg), interpretada por Felicity Jones, mientras que el personaje de Armie Hammer, quien realiza el papel de marido de Felicity (Marty Ginsburg) quedó relegado a un segundo plano. Esta fue una de las absurdas razones por las que no querían financiar la película, por romper los esquemas tradicionales de las películas de Hollywood. Otro de los argumentos que dieron los ejecutivos fue que en su opinión, Armie tenía un papel demasiado comprensivo ya que durante la trama de la historia se limita a apoyar las decisiones de su mujer. Según las declaraciones ofrecidas por el guionista a The New York Times “uno de los ejecutivos se ofreció financiar la película si el papel de Marty era reescrito como un hombre más enfadado, o menos comprensivo; tal vez debería amenazar a su mujer con divorciarse si ella no abandona el caso”.

El propio actor, en una entrevista al mismo medio explicó que disfrutó mucho durante el rodaje interpretando a un hombre que simplemente daba apoyo a la lucha feminista de su mujer. Según sus declaraciones, las mujeres han estado mucho tiempo relegadas a papeles secundarios donde se limitaban a apoyar al hombre y ahora les toca a ellos realizar ese papel. Para terminar, Armie Hammer, quiso darle la vuelta a las palabras de los ejecutivos y concluyó diciendo que ser comprensivo no te hace menos hombre, si no que te hace mejor.