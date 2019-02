Bad Bunny se convierte en protagonista del All Star de la NBA pero no como esperabas

Bad Bunny se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los artistas más importantes del género urbano. Ha sido espectacular ver cómo, en todo momento, ha logrado ir de menos a más. Por ese mismo motivo, se ha ganado a pulso ser uno de los referentes para las nuevas generaciones.

Recientemente hemos podido verle en uno de los eventos más esperados para los verdaderos amantes del baloncesto. Bad Bunny no ha querido perderse la oportunidad de formar parte de esta cita tan sumamente esperada. Pero no ha dejado absolutamente indiferente a nadie.

¿Por qué? Nos explicamos. Bad Bunny ha formado parte del encuentro de la NBA para celebridades. Algo así como un All Star donde las propias estrellas son las protagonistas, formando parte activamente del juego que tiene lugar en la cancha de baloncesto.

Bad Bunny va a participar del NBA All Star Game de celebridades. EL unico registro que tengo es verlo en un Reggaeton All Star en 2016.

Aca 3 jugadas:

1. Miren el tiro que toma y como deja la manito 🤦‍♂️

2. No llega a defender

3. Brytiago le mete un punto en la cara pic.twitter.com/lMjvF58f3Z

— Seba (@sebalama) February 6, 2019