‘La Voz’: Luis Fonsi se perfila ya como favorito para la victoria

Luis Fonsi se perfila como ganador de esta edición de 'La Voz', ¿por qué?

‘La Voz’ brilló con luz propia gracias a las espectaculares audiciones a ciegas. Luis Fonsi, Paulina Rubio, Pablo López y Antonio Orozco nos regalaron un grandísimo número de momentos que no han dejado absolutamente indiferente a nadie. ¡Nos han fascinado como coaches!

Pero, después de todo, llega una nueva etapa y es la de los Asaltos. En grupos de cinco debían ir actuando los talents de cada equipo. El coach en cuestión únicamente se quedaría con dos de cinco, y el resto podría ser robado por cualquiera de sus compañeros. El primero en abrir la veda fue Luis Fonsi.

Y lo hizo de una manera espectacular. Él se quedó con Linda y María Espinosa para su equipo. Los otros tres podían ser robados por cualquiera de los coaches y así fue. ¡Los tres pulsaron sus botones con fuerza para traer nuevas voces a sus equipos! Y cada uno se quedó con una.

Marina Damer se fue al equipo de Pablo López, Ángel y Leo al de Paulina Rubio y Marcelino terminó en el equipo de Antonio Orozco. Luis Fonsi no podía estar más feliz puesto que ya consideraba a sus talents familia. De hecho, durante el programa, hizo unas declaraciones que nos emocionaron.

“Robad, que ganen ustedes, no me importa. Pero que ganen porque ya son mi familia”, refiriéndose a los talents no elegidos para su equipo. Es evidente que el equipo de Luis Fonsi tiene grandísimas voces. Es uno de los más competitivos de ‘La Voz’, de eso no cabe ninguna duda.

Por ese mismo motivo, el de Puerto Rico tiene todas las posibilidades de llevarse la victoria. Su primer asalto queda completamente dentro de ‘La Voz’ mientras que a Pablo López solamente le han robado un talent y ha sido precisamente para entrar en el equipo de Luis Fonsi. Aún queda mucho programa pero, ¿qué pasará? ¡Solamente queda esperar!