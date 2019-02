Rick Grimes también está presente en el 9x10 de 'The Walking Dead'

Una muestra de que ‘The Walking Dead’ ha vuelto a recuperar su esencia y ha remontado con su novena temporada es que se continúa hablando de los capítulos días después de su emisión. Mientras que con las dos anteriores se produjo el fenómeno contrario, con esta los espectadores no dejan de pensar, teorizar y atar cabos, buscando respuestas a todas las preguntas que no dejan de surgirnos.

El décimo episodio de esta novena temporada es un claro ejemplo de todo ello. Con los Susurradores como parte activa de la serie, este capítulo nos ha permitido, entre otras cosas, conocer el pasado y el origen de Alpha, su líder. Una historia que ha convencido y que ha contentado a la mayoría de los espectadores, que esperaban con ansia la llegada de estos villanos.

Pero más allá de esto, el noveno capítulo nos ha traído algo que nadie imaginaba y que muchos han pasado por alto: una conexión con Rick Grimes. El personaje, que durante ocho temporadas había sido uno de los ejes principales de ‘The Walking Dead’, dejó la serie al comienzo de la actual entrega, pero sigue presente con guiños como el que mencionamos.

Durante el flashback en el que se nos narra la historia de Alpha, viajamos hasta el refugio en el que vivía junto a su familia cuando estalló el Apocalipsis. Un refugio que, como ha ocurrido con gran parte de los campamentos o comunidades, colapsa en cierto momento. Y es precisamente allí donde vemos un conejo de peluche que puede llamar nuestra atención y recordarnos a otra escena de la serie.

Y es que ese conejo es precisamente el mismo que vemos en la cuna de Gracie, el bebé que Rick Grimes encuentra en ‘territorio’ de los Salvadores. ¿Cómo llegó a pasar de un lugar a otro? ¿Tendrá alguna importancia este detalle? Por el momento, no hay respuestas oficiales, pero parece que podría quedarse todo en un guiño para los espectadores de ‘The Walking Dead’.

Scott Gimple, tal y como han mencionado algunos seguidores, es muy fan de ‘Perdidos’, serie en la que vemos cómo, sin ninguna explicación, se van conectando personajes a través de objetos, lugares o casualidades. Por lo que la aparición de este conejo puede ser, sin más, un homenaje a la serie, a Rick Grimes y a los propios amantes de ‘The Walking Dead’.