Liam Hemsworth podría no haber conocido nunca a Miley Cyrus

Liam Hemsworth nos sorprende con estas declaraciones.

Liam Hemsworth ha sorprendido a sus fans con unas declaraciones en las que confesaba ser el sustituto de otro actor elegido primeramente para protagonizar la película junto a Cyrus, en una situación de emergencia.

“Ese fue el primer trabajo que obtuve (en Estados Unidos) y fue literalmente justo al final de mi visa de tres meses” afirmó el actor. Y añadía, “entré y todos aplaudían, decían que deberían haberme elegido primero”.

El actor australiano contaba a Today que su agente lo llamó para que fuera a Disney rápidamente ya que, al parecer, el primer chico seleccionado no convencía a la producción de la famosa película. Allí comenzó a repasar el guión con Miley y… ¡Tachaaaan! Surgió la magia y demostraron tener una conexión especial, gracias a la cual el film ha batido récords siendo uno de los más destacados de su género y también de Disney.

Liam Hemsworth, por si fuera poco, ha contado en una entrevista que no fue el primer candidato para interpretar el papel de Will Blakeele en The Last Song, la película en la que se enamoró de su esposa, Miley Cyrus. Por ese mismo motivo, podría no haberla conocido nunca.

Cuando comenzaron a trabajar en la película, Liam tenía 19 años y Miley 16, recién salida de la exitosa serie de Disney Channel, Hannah Montana.

Después del rodaje de ‘La Última Canción’, los actores comenzaron una relación, que ha tenido altibajos pero han conseguido sacarla a flote ya que se dieron el ‘sí quiero’ el pasado 23 de diciembre. Liam afirmaba en la entrevista “es un poco extraño cómo se reúne todo, y luego, 10 años después, estoy aquí, casado”.

El exitazo de la película ha llevado a estas dos estrellas a protagonizar otras muchos films reconocidos mundialmente; en el caso de Hemsworth destacan títulos como “Los juegos del hambre” o “Amor y honor”.

Miley Cyrus cuenta con una buena lista de éxitos, tanto en el panorama cinematográfico como en el musical. De hecho, hemos sabido hace poco que protagonizará un episodio de la quinta temporada de la serie de Netflix, Black Mirror.

¿Destino, casualidad? La idea de que Liam y Miley podrían no haberse conocido ha enloquecido a los seguidores de la pareja, pero afortunadamente la vida se encargó de unirlos de imprevisto.