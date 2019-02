La extraña pregunta de Ariana Grande para todos sus fans

Ariana Grande revoluciona las redes sociales cada vez que publica algo. La cantante de ‘Thank U, Next’, ‘God is a woman’ o ‘7 rings’ nunca deja de sorprendernos y no solo por su música. Seguro que nunca te habías planteado esto.

De piedra nos hemos quedado al ver que Ariana Grande hacía esta pregunta a sus fans en Twitter: “¿Qué tipo de sopa eres?” Según contó en un hilo de esta red social, se encontraba cenando con amigos y les surgió la curiosidad de analizar qué sopa serían si fueran una sopa.

guys we’re at dinner discussing what soups we’d be if we were soups and everyone knows what soup they’d be immediately and each answer is so different and specific so now i ask u…. if u were a soup …. with which soup do u identify ?

