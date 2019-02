‘Juego de Tronos’: Uno de los protagonistas de la serie explica por qué debía terminar ya

El final de 'Juego de Tronos', ¿llega demasiado pronto?

Nada dura para siempre. Ni siquiera ‘Juego de Tronos’. Parecía que nunca iba a llegar el momento, que ese final del que llevamos tanto tiempo hablando nunca nos alcanzaría, y, sin embargo, está a la vuelta de la esquina. El próximo 14 de abril se estrena la octava y última temporada de la serie, y hay quien aún a día de hoy sigue pensando que HBO y compañía se han precipitado demasiado.

Pese a que la confianza en todo el equipo es absoluta -ellos mismos se la han ganado regalándonos una de las mejores series de la historia-, ‘Juego de Tronos’ nos tiene tan atrapados que nos parece demasiado pronto para decirle adiós. Como si de una parte de nosotros mismos se tratase, tendremos que desprendernos de la serie, y no estamos convencidos de que sea lo mejor.

En contraposición, uno de los protagonistas de la ficción ha confesado que está totalmente de acuerdo con que ‘Juego de Tronos’ termine ahora. Hablamos de Liam Cunningham, quien en la serie interpreta a Ser Davos, uno de esos personajes queridos por todos. El actor, en una entrevista a IGN, ha explicado por qué considera acertada la decisión de cerrar en este momento la ficción.

“Me preguntan todo el rato… ‘¿En qué pensáis? Podrías mantener ‘Juego de Tronos’ para siempre’. Si quieres mantenerte bien y mantener el show bien, la mejor manera de hacerlo es no sobrepasar tu bienvenida, no quedarte de más”, explicaba el actor, que ha afirmado que continuar con la serie más de lo que deberían sería “deshonroso”.

Esto no significa, ni mucho menos, que Liam Cunningham no vaya a echar de menos ‘Juego de Tronos’, todo lo contrario. “Pero era el momento de salir y cerrar esta historia… La gente merece el final de esta historia y no alargarla sólo porque hay un libro por hacer. Creo que es muy honorable lo que están haciendo”, ha añadido, refiriéndose a todo el equipo de la ficción, especialmente a showrunners y guionistas.

Siempre se ha dicho que es mejor acabar una serie a tiempo que verse en la situación de que sea el propio público el que te suplique que la termines. Vemos difícil que llegase ese momento con ‘Juego de Tronos’, cierto, pero en el mundo de la televisión y de las series nunca se sabe. Lo que está claro es que la ficción de HBO se marcha por la puerta grande, con una despedida que será casi imposible de igualar y de olvidar.