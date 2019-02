Ariana Grande no sabía si iba a casarse con Pete Davidson cuando escribió ‘thank u, next’ y tenemos la prueba

Ariana Grande es una artista tremendamente completa, se mire por donde se mire. No solamente cuenta con una voz absolutamente angelical sino que, por si fuera poco, también tiene un don para componer canciones. Así surgió ‘thank u, next’, la canción que ha marcado un punto de inflexión en su carrera. Tanto es así que, gracias a este tema, logró su primer número 1 en el Billboard Hot 100. Por ese mismo motivo, está realizando un gran número de entrevistas por todo el mundo. En la que tuvo con Zach Sang en el Show y en ese mismo lugar confesó que existen varias versiones de ‘thank u, next’. “Tuvimos tres versiones diferentes de la canción”, aseguró la propia Ariana Grande. “Soy muy tímida cuando se trata de lanzar cosas salvajes, así que dije: ‘¿Es una locura si nombro a las personas y les agradezco directamente en la canción?”. Visto lo visto, la respuesta la tiene más que clara. Tommy Brown, como productor de ‘thank u, next’, explicó en dicha entrevista que todas las personas en el estudio sabían que la versión original era la versión que debían usar. A pesar de todo, Ariana Grande necesitaba probar un gran número de enfoques. Es más, la cantante tenía cuidado de no mencionar el nombre de Pete Davidson, pero sí que alude a un posible matrimonio. Eso afectó completamente a la canción: “En mi relación en ese momento, las cosas estaban arriba y abajo, así una y otra vez, así que no sabía que iba a pasar”, comenzó a explicar la propia Ariana Grande. “Luego volvimos a estar juntos, así que tuve que hacer una versión diferente. Luego rompimos de nuevo, así que terminamos yendo a ese verso”. Lejos de que todo quede ahí, la cantante realizó una confesión: “Hay una versión en la que me iba a casar, hay otra en la que no me iba a casar y hay otra versión sin nada. No nos habíamos dicho nada, pero sabíamos que la primera versión sería la versión que finalmente publicamos”, sentenció Ariana Grande. ¡Misterio resuelto!