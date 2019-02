COSMO celebra San Valentín con las mejores películas de amor de la historia

Así es la programación de COSMO para San Valentín

Ha llegado el día más romántico del año. Sabemos que tenemos que compartir nuestro amor los 365 días, pero eso no significa que no podamos aprovechar fechas especiales para disfrutar de este sentimiento tan bello y tan puro. Y, como nos ocurre con todo, creemos que no hay mejor manera de celebrar San Valentín que con un maratón de películas.

Esto es algo que COSMO sabe a la perfección y, precisamente por eso, ha querido hacernos un maravilloso regalo a todos: solteros y con pareja. La cadena ha recopilado las mejores películas de amor de la historia y nos ha traído una programación única, para que nuestro San Valentín sea más cinéfilo y más romántico que nunca.

Para empezar, este mismo jueves 14 de febrero, a partir de las 23:00, la cadena emite una de esas películas que nunca pasa de moda, que nunca nos cansamos de ver: ‘Dirty Dancing’. Protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey, esta es una de las cintas de amor por excelencia, en la que el baile es también un protagonista más.

Una vez termine esta historia de amor (sin fin), COSMO emitirá ‘¿Cómo se escribe amor?’, otro de esos títulos que siempre aparece en las listas de imprescindibles. En esta película, Hugh Grant se convierte en un guionista que no atraviesa su mejor momento y que acaba aceptando un trabajo de profesor de Literatura en Nueva York, donde conoce a una madre soltera interpretada por Marisa Tomei.

Sin duda alguna, un plan perfecto para esta noche de San Valentín. Pero aquí no termina el regalo de la cadena. COSMO también nos ofrece la posibilidad de ver otros muchos títulos románticos bajo demanda. ‘Recuérdame’, ‘Phillip Morris ¡Te quiero!’, ‘Un hombre soltero’, ‘Jamestown’ y ‘Harlots: Cortesanas’ estarán a tu entera disposición.

Todo para que tu San Valentín esté cargado de amor y, sobre todo, de cine. No importa con quién las veas: solo, con tu pareja, con amigos, con tu familia, con tu gato… Lo más importante es que disfrutes del séptimo arte y de este sentimiento tan bello, que siempre lo domina todo y que no tiene rival. ¡Feliz Día de los Enamorados!