Descubre qué mítica cantante quiere colaborar con BTS

BTS es una de las bandas que más está dando que hablar en los últimos tiempos. Tanto es así que, pase lo que pase, habrán hecho historia en un grandísimo número de ocasiones. Muy pocos han logrado romper tantos récords como ellos, y eso es digno de admirar. No nos cabe la más mínima duda.

Recientemente volvieron a hacer historia al aparecer en la gala más esperada para los amantes de la música: los Grammy. No solamente estuvieron presentes sino que, por si fuera poco, también presentaron un premio y se lo entregaron a H.E.R. Con lo cual, fue realmente especial.

Pero hay algo más. La noche de los Grammy dio para muchísimo más. Una de las cantantes más especiales de la historia de la música ha decidido confesar algo: Le encantaría hacer una colaboración con la banda K-Pop del momento: BTS. ¿De quién se trata?

Maybe my next #Jolene collab will be with @BTS_twt? What do y’all think? #GRAMMYs pic.twitter.com/d64K6sUSmY

— Dolly Parton (@DollyParton) February 12, 2019