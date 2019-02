‘The Walking Dead’ se marcará un ‘Juego de Tronos’ en la temporada 9B

La novena temporada de ‘The Walking Dead’ ha vuelto a convencer al público, pese a que las dudas fueron protagonistas incluso antes del estreno. La llegada de los Susurradores conseguido atraparnos de nuevo y devolvernos esa tensión que siempre estaba presente en las primeras temporadas. Y parece que lo mejor aún está por venir.

O lo peor, según lo miremos. Será en la segunda mitad de la novena temporada, que se estrena en Estados Unidos este mismo domingo 10 de febrero, cuando verdaderamente veamos el poder de estos Susurradores y nos acerquemos más a ellos. Nuestros protagonistas verán cómo sus vidas vuelven a correr peligro prácticamente en todo momento y se enfrentarán a una amenaza que desconocían.

Según hemos podido extraer de las diferentes declaraciones del equipo de la serie, ‘The Walking Dead’ podría tomar un camino bastante sangriento en esta nueva entrega de capítulos. De hecho, Angela Kang, showrunner de la ficción, ha confirmado que se ha incluido uno de los momentos más oscuros de los cómics: la feria.

Un ‘episodio’ que muchos han comparado con la conocida Boda Roja de ‘Juego de Tronos’, un guiño que incluso ha adoptado la cuenta oficial de ‘The Walking Dead’, en la que se ha publicado un montaje del Rey Ezekiel reconvertido en Jon Snow, en el que podemos leer “la feria se acerca”. Pero, ¿qué ocurre exactamente en ese momento tan traumático?

Angela Kang confirms we will see The Fair in the back half of #TheWalkingDead Season 9. Details (via @EW): https://t.co/Vax3yY3tjE pic.twitter.com/wNksLS693l

— The Walking Dead (@TheWalkingDead) 24 de enero de 2019