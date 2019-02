Rihanna boicotea la ‘Super Bowl 2019’ durante un vuelo

Rihanna la lía en un vuelo por culpa de la 'Super Bowl 2019'

Rihanna es una de las artistas que más ha dado que hablar en los últimos días. Es más que evidente que no ha dejado indiferente a nadie a lo largo de su carrera profesional, ya sea como cantante así como empresaria. Tiene las ideas tremendamente claras y no duda un segundo en dejarlas plasmadas en cada hecho que realiza.

No es ningún secreto que Rihanna ha sido una de las cantantes que ha rechazado la oportunidad de actuar en la ‘Super Bowl 2019’. Lejos de que todo quede ahí, ha decidido lanzar ciertas puyitas al mítico evento deportivo a través de sus redes sociales, concretamente Instagram.

Todo ocurrió en mitad de un vuelo. La de Barbados se encontraba en un avión el domingo por la noche, concretamente mientras se estaba desarrollando la ‘Super Bowl 2019’. Por si fuera poco, Rihanna quiso grabarse un vídeo a ella misma para narrar una situación que estaba viviendo en esos precisos momentos.

La cantante de ‘Diamonds’ aseguró que un hombre en Primera Clase había preguntado lo siguiente: “¿Cómo podemos ver la Super Bowl en el vuelo?” Con un aspecto completamente impresionado, Rihanna decidió mirar a la cámara y escribió un “Yo” a modo de reacción.

Volvió a subir un segundo post en Instagram Stories. Esta vez, ella se acercó a un pasajero que estaba sentado unas pocas filas detrás de ellas. Lejos de que todo quede ahí, añadió una pegatina que decía “Weirdo”. Es evidente que la ‘Super Bowl 2019’ no es algo que ha gustado en absoluto a Rihanna.

Y, por si fuera poco, lo ha querido dejar patente en todas sus redes sociales. No está de acuerdo y no entiende que haya gente que tenga la necesidad de ver el evento deportivo durante un vuelo. Sea como sea, esta reacción de Rihanna no ha dejado absolutamente indiferente a nadie.