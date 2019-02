Crítica de ‘Velvet Buzzsaw’: Podría serlo todo, pero no

'Velvet Buzzsaw', con Jake Gyllenhaal, se estrena en Netflix este viernes 1 de febrero

La unión de Dan Gilroy y Jake Gyllenhaal en ‘Nightcrawler’ nos dio tantas alegrías que, en cuanto supimos que volverían a trabajar juntos en ‘Velvet Buzzsaw’, nuestra expectación se elevó hasta las nubes. En nuestra propia pompa, en la que ya imaginábamos una obra de arte, la espera se ha hecho larga, pero ha llegado a su fin. Y es que este viernes 1 de febrero se estrena la película en Netflix.

En ella, Jake Gyllenhaal se mete en la piel de Morf Vandewalt, un despiadado crítico de arte cuyas valoraciones y comentarios pueden destrozar carreras y vidas. De la mano de Josephina, su amante, descubre a un misterioso artista, acerca del que decide escribir un libro. Pero sus obras, inquietantes y diferentes, esconden un gran secreto. Y las muertes comienzan a sucederse.

A simple vista, un thriller al uso, con el mundo del arte de fondo. Algo llamativo, como las propias obras de arte de este extraño artista, que, además, combina este misterio con un humor negro y una sátira que son el gran punto fuerte de ‘Velvet Buzzsaw’. Es precisamente ese tono original, agrio, que nos saca más de una sonrisa (muchas casi de incredulidad) lo que nos atrapa de la película.

Para sorpresa de muchos, el resto se queda corto. La crítica a este mundo superfluo del arte y a la figura de los propios críticos es maravillosa, pero no aporta nada demasiado nuevo. No es algo que nunca antes hubiéramos visto. Nos gusta, sí, pero nos falta algo más. Como también nos falta en el propio thriller que nos presenta Dan Gilroy.

Necesitaría algún visionado más para entender bien el por qué, si es la presencia demasiado grande de clichés, el tono de la película, los planos vacíos o el propio misterio, pero lo cierto es que la intriga que se nos prometía desaparece en los primeros instantes. Eso sí has tenido la suerte de que haga acto de presencia, algo que no está garantizado.

La actuación de Jake Gyllenhaal (como siempre) sostiene en muchas ocasiones a un cúmulo de personajes que saltan de tópico en tópico, y que hacen que en ocasiones desconectemos. Entiendo lo que busca el director con la presencia del cliché, esa crítica de la que hablamos, esa sátira, pero en ocasiones la escena resulta tan exagerada que nos hace desconectar.

Tras ‘Nightcrawler’, quizá esperábamos demasiado de esta dupla formada por Dan Gilroy y Jake Gyllenhaal o quizá simplemente no he conectado como debería hacerlo, pero lo cierto es que ‘Velvet Buzzsaw’, que podría haberlo sido todo, me ha bajado de las nubes de golpe.