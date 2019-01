La ANC pide acompañar a los golpistas presos en su traslado de cárcel en Cataluña

La ANC ha convocado para este viernes "movilizaciones de acompañamiento" a los golpistas presos desde los centros penitenciarios en que están reclusos hasta la cárcel de Brians 2 (Barcelona), desde donde serán trasladados juntos a Madrid, un recorrido para el que también piden acompañamiento.

En un comunicado de este jueves, proponen que desde las 5 de la mañana del viernes los manifestantes se coloquen a lo largo del recorrido entre el centro gerundense de Puig de les Basses, donde se encuentra exconsellera Dolors Bassa, hasta el barcelonés de Brians 2.

La convocatoria cita a los manifestantes a situarse desde las 6 de la mañana en el recorrido entre la prisión de Lledoners, donde están Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; y desde Mas d’Enric (Tarragona), donde está la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, hasta Brians 2.

Y pide a los convocados que también acompañen el trayecto de todos ellos en las carreteras catalanas a partir de las 7 de la mañana, cuando desde Brians 2 se les traslade hasta la cárcel de Soto del Real (Madrid).

Así, la entidad llama a los manifestantes a situarse en arcenes y puentes con pancartas y ‘esteladas’ a lo largo de esos recorridos con la voluntad de transmitir a los presos soberanistas “fuerza y calor”, y aclara que en ningún caso se debe obstaculizar el traslado.

En este sentido, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha llamado este jueves a que esas movilizaciones no obstaculicen el traslado de los presos independentistas a Madrid: “¿Qué sentido tiene obstaculizar un traslado que no conseguirás porque no tienes la fuerza suficiente?”.

“El juicio se ha decidido afrontar. A lo mejor nosotros no lo hubiéramos afrontado, hubiéramos hecho las cosas de otra manera. La realidad es que no se implementó la república y se decidió ir a declarar”, ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Manifestación

La ANC también convoca manifestaciones en las capitales de comarca catalanas bajo el lema ‘La autodeterminación es un derecho, no un delito’; destaca que la de Barcelona tendrá comenzará en Jardinets de Gràcia a las 19 horas, y pide estar atentos a las territoriales de la entidad para saber los lugares concretos del resto de movilizaciones.

Además, ha anunciado que a partir del lunes 4 de febrero se iniciará “una acción permanente” en la plaza Sant Jaume.

La entidad ha explicado que desde las 9 hasta las 21 horas se desplegará una pancarta “que apuntará un mensaje hacia el Palau de la Generalitat”, aunque no concreta más detalles.