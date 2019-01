Calvo y Batet se reunirán de nuevo con Aragonés y Artadi para tratar la autodeterminación catalana

El encuentro será la continuación del que mantuvieron hace unos días en Barcelona mientras Sánchez y Torra se reunían y fuentes del Govern aseguran que servirá para encauzar una solución política que pase por la autodeterminación

La vicepresidenta del Gobierno y la ministra de Administraciones Territoriales y Función Pública, Carmen Calvo y Meritxell Batet, tienen previsto reunirse esta semana en Madrid con el vicepresidente de la Generalitat y la consejera de la Presidència, Pere Aragonès y Elsa Artadi, según ha podido saber OKDIARIO. Aunque ninguna de las partes pone fecha y hora a la reunión, fuentes cercanas apuntan a que la cita podría ser el próximo jueves en el Palacio de La Moncloa.

El encuentro será la continuación del que mantuvieron el pasado 20 de diciembre en el Palacio de Pedralbes de Barcelona, a la vez que los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra se reunían por segunda vez. Según la Generalitat, esta nueva reunión tendrá un fuerte contenido político para buscar una solución política en el conflicto catalán.

Ayer mismo, desde Waterloo, el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont criticaba al gobierno de Pedro Sánchez que no hiciese nada para llegar a “una solución que permita a los catalanes ejercer el derecho a la autodeterminación, a hacer un referéndum”. Sin esa solución, no habrá ni tramitación de los Presupuestos Generales del Estado -amenazaba Puigdemont-, pero preguntado por este periódico, la convocatoria de esta nueva reunión entre el Gobierno y la Generalitat no sirve a los independentistas para decantar su voto hacía el sí. Para el líder de Junts per Catalunya el encuentro “no es más que un nuevo gesto de un gobierno que se parece mucho al de Mariano Rajoy”.

La Generalitat espera poder hablar de todo y sin líneas rojas en esta reunión. El ejecutivo de Torra aspira a fijar con las representantes del gobierno las líneas básicas para la convocatoria de un referéndum de autodeterminación para que los catalanes vuelvan a votar, tras casi una década a votación por año. Su aspiración no parece correspondida por La Moncloa ya que el pasado sábado, en Barcelona, el presidente Pedro Sánchez espetó a los separatistas que “ya han votado demasiadas veces como para pedir otra votación”.

Con las posiciones muy separadas, Gobierno y Generalitat intentaran hacer un último intento para acercar posturas antes de la reunión que Torra ha convocado para el día 8 con el PSC y los Comunes y antes que la semana siguiente, los Presupuestos Generales del Estado tengan su primer examen con la votación de la tramitación en el Congreso. El objetivo de ambos ejecutivos es salvar las legislaturas tanto de Sánchez como de los independentistas.