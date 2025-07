Baena y Sorloth: el Atlético recupera la sociedad más letal de la Liga 2023/24

Fin a uno de los culebrones de las últimas temporadas en clave rojiblanca. Después de una negociación prolongada en el tiempo, se resuelve la partida con el acuerdo entre Villarreal y Atlético para que Baena sea futbolista rojiblanco hasta 2030 a cambio de 45 millones de euros fijos más cinco en variables. Se convierte Baena en el fichaje del verano para el Atlético.

«Estoy muy feliz, doy un gran salto en mi carrera. Vengo a uno de los mejores clubes de España y de Europa y es una satisfacción enorme poder estar aquí. Sé que Simeone es un entrenador muy exigente y a mí me gusta que me exijan para sacar lo mejor de mí. El Atlético es el club que más me representa por sus valores, su carácter, la afición, el entrenador, los jugadores y ese sentimiento», fueron las primeras palabras de Baena como futbolista rojiblanco.

Se cierra así una incorporación cocinada durante temporadas. Un jugador que, junto al fichaje de Ruggeri, oposita a subsanar el agujero en la banda izquierda que ha padecido el Atlético durante la recién acabada temporada. Baena cuenta con el visto bueno de Simeone por su capacidad de romper líneas con pases filtrados y presencia en área contraria además de un gran golpeo a balón parado, algo que lleva años escaseando en el Atlético.

Baena coincidirá en el Atlético, si el verano no lo remedia, con Sorloth, su compañero de vestuario en el Villarreal durante una temporada, pero qué temporada. Juntos alcanzaron registros sólo vistos en La Cerámica por Riquelme y Forlán. Baena superó el récord de asistencias del argentino con 17 pases de gol, mientras que Sorloth se convirtió con 23 tanto en el segundo máximo goleador de siempre en una temporada vestido de amarillo.

Ambos formaron un sociedad histórica. El español dio 14 pases de gol al noruego que le permitieron ser el segundo máximo goleador de todo el campeonato. Uno filtra y otro marca. «Tengo muchas ganas de estar en el Atlético y la suerte de haber jugado ya con Sorloth», ha comentado Baena en su primer discurso como colchonero. En el Atlético se espera que el español sea capaz de elevar la capacidad rojiblanca en campo contrario.

Además, Baena responde también a esa españolización tan presente en los clubes de la Liga. No sólo por tener futbolistas nacionales, sino porque los mismos acudan a la Selección. Baena se une a Le Normand, fijo para De la Fuente; Barrios, que va entrando en dinámica; y Llorente que entra y sale, pero siempre genera debate alrededor de las convocatorias.