El Valencia se despide de la Champions con un buen sabor de boca (2-1)

Carlos Soler y Jones (en propia puerta) dan la victoria al Valencia ante el United. Los valencianistas acaban terceros y serán cabezas de serie en el sorteo de la Europa League. La derrota da el pase a los de Mourinho como segundos del Grupo H.

El Valencia puso fin a su participación en la Champions League con una gran victoria frente al Manchester United (2-1). Un gol de Carlos Soler y otro de Jones en propia puerta hicieron justicia a lo visto durante los 90 minutos sobre el césped, aunque Rashford recortó en las últimas. La sensación no deja de ser agridulce, pues este partido no fue el que pudo ser. El empate ante el Young Boys en la tercera jornada dejó a los de Marcelino contra las cuerdas y el United se encargó de noquear las opciones valencianistas para octavos en la jornada anterior.

Pese a ello, el partido tenía cierta trascendencia, sobre todo para los ingleses. Algo que sólo demostraron en los últimos 10 minutos. Pudieron ser primeros – lo habrían sido de haber ganado en Mestalla-, pero despertaron tarde y, esta vez, no les sirvió. Apurar al final no fue suficiente esta vez para los de Mou y el Valencia se gana así ser cabeza de serie en el sorteo de la Europa League, competición en la que serán alguien a tener en cuenta desde febrero.

Con cambios significativos en todas las parcelas del campo saltaba el técnico portugués en la búsqueda de los tres puntos en Mestalla. No se quedó atrás Marcelino, que daba descanso a parte de su once tipo. La revolución en los onces surtió más efecto en los locales, que desde los primeros minutos no titubearon y se fueron a por la victoria.

No tardó en llegar el primero. Pasados los primeros 15 minutos de juego, Carlos Soler adelantaba a los valencianistas. Jones despejó de cabeza un centró al área pequeña y el canterano, que llegaba en carrera, se sacó un disparo cruzado raso para batir a Sergio Romero. A partir de ahí, el control del Valencia se hizo notar e incluso dispusieron de oportunidades para ampliar la ventaja.

Fue ya en la segunda mitad cuando llegaría la sentencia. Antes, Batshuayi y Parejo la habían tenido, pero hubo que esperar a la salida del túnel de vestuarios para ver el segundo, un autogol de Jones. Soler buscó con un pase en profundidad a Batshuayi y el central inglés llegó forzado al corte y trató de darsela a Romero sin percatarse de que el meta había salido, con la mala fortuna de que el balón terminó en el fondo de la red.

Despertó el United, sin éxito

Desde entonces, el Valencia se dedicó a controlar la ventaja que tenía en el marcador. El ritmo decayó considerablemente y las piernas comenzaron a pesar a los valencianistas. A esto hay que añadirle la facilidad de los de Old Trafford de venirse arriba en los últimos compases. El partido se iba poniendo donde ellos querían y empezaron a comprometer a Jaume. El miedo llegó cuando Rashford hizo el 2-1. Y hubo tiempo aún para que mata pusiera el empate en la que fue su casa.

Al final, victoria valencianista en la noche que pudo ser una fiesta en Mestalla. Pero los blanquinegros se tendrán que conformar con la Europa League, donde serán cabezas de serie en dieciseisavos. Mientras tanto, Mourinho y su United seguirán dando guerra en la máxima competición, partiendo desde el bombo 2 en el sorteo de octavos.