VOX da una lección de democracia: “Condenamos el ataque sufrido por Iglesias, rechazamos el odio y la violencia”

El candidato de VOX a la Presidencia de la Junta de Andalucía y parlamentario electo por Sevilla, el juez Francisco Serrano, ha condenado este martes “como demócrata” el ataque sufrido por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en la presentación de su libro en Barcelona cuando cinco encapuchados irrumpieron gritando “¡Viva España!”, porque “a diferencia de la extrema izquierda de Podemos, en VOX creemos en la libertad de expresión, rechazando el odio y violencia”.

Serrano se ha pronunciado de este modo en su cuenta de Twitter después de que cinco personas irrumpieran este lunes con la cara tapada y banderas de España en la presentación del libro ‘Nudo España’ en la que participaban sus autores, Pablo Iglesias y el periodista Enric Juliana, en la Casa del Libro de Barcelona gritando “fuera Podemos, aquí no os queremos”, “Coletas a tu casoplón” y “Viva España” mientras se desarrollaba la presentación.

“Aunque no pueda ni verle y me cause hasta urticaria su timbre de voz, como demócrata, condeno el ataque sufrido por el señor Iglesias en Barcelona”, ha publicado Serrano, que cierra su mensaje subrayando que “a diferencia de la extrema izquierda de Podemos, en VOX creemos en la libertad de expresión, rechazando el odio y violencia”.

Aunque no pueda ni verle y me cause hasta urticaria su timbre de voz, como demócrata, condeno el ataque sufrido por el Sr. Iglesias en Barcelona. A diferencia de la extrema izquierda de @ahorapodemos, en @vox_es creemos en la libertad de expresión,rechazando el odio y violencia. — Francisco Serrano (@FSerranoCastro) December 11, 2018

Los separatistas apoyan a Iglesias

Por su parte, la consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, ha lamentado que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, fuera increpado este lunes y ha pedido no generalizar este tipo de boicot.

“Estaría muy bien que quien quiera presentar un libro pueda hacerlo en un ambiente de normalidad, lo que no podemos es generalizar episodios que solo pueden ser atribuidos a quienes los practican con gran intransigencia y falta de respeto por los actos que se organizan”, ha dicho preguntada por esta cuestión en el Consell Executiu.

“Los libros son cultura, y la cultura nos hace más libres”, ha destacado la consellera al presentar una batería de medidas culturales y transversales en el seno del Govern.