Este plato de judías verdes con anchoas tiene un espectacular acabado. Se puede servir como entrada o comida principal de una cena ligera. El sabor estalla en la boca y con un buen vino y una rebanada de pan para mojar en el aliño, no hace falta nada más. Esta receta de judías verdes con anchoas es otra manera de comer vegetales sin darse cuenta. Las anchoas aportan un sabor inigualable, no es necesario agregar sal, ya que el pescado es de por si salado. Para que el plato sea más vistoso, se recomienda usar diferentes tipos de tomate (amarillo, cherry, rojo, etc). Las judías pueden ser achatadas o cilíndricas, frescas en lo posible.

Las judías verdes son fuente de fibra, minerales como fósforo, calcio, magnesio y potasio. También aportan vitamina C, B12 y B6. Contienen una gran cantidad de folatos, indicadas para la alimentación de mujeres embarazadas, pues este componente ayuda a desarrollar el sistema nervioso del bebé por nacer.

A las judías se le otorgan propiedades diuréticas, antioxidantes y depurativas. El alto contenido de fibra ayuda a reducir los niveles de colesterol sanguíneo. Son bajas en calorías, ideales para comer en guisos o ensaladas.

Ingredientes:

1 kg de judías verdes

8 filetes de anchoas en aceite

Dos huevos cocidos

½ kg de tomates cherry

10 patatas pequeñas

1 diente de ajo

Vinagre balsámico

Aceite de oliva

Preparación de judías verdes con anchoas:

Lavar las judías, quitarles los hilos, cortarlas en trozos y luego en tiras finas. Lavar y pelar las patatas. Cocer ambos ingredientes en una olla con abundante agua. Contar 10 a 15 minutos después del hervor. Comprobar que las verduras estén tiernas pinchando con un tenedor. Escurrir y reservar. Calentar una sartén con un chorro de aceite. Picar el ajo finamente y sofreír hasta que esté un poco dorado. Agregar las anchoas picadas. Remover durante dos minutos y retirar del fuego. Añadir un poco del aceite de las anchoas y un chorrito de vinagre balsámico. Mezclar. Adicionar este salteado a las judías, junto con los tomates cortados por la mitad. Unir bien y dejar reposar durante 30 minutos como mínimo para que la preparación tome sabor. Mientras, cortar las patatas en rodajas. Acomodarlas en forma de círculo en una fuente. Colocar las judías con las anchoas y tomates en el centro y rociar las patatas con el aliño que haya quedado. Trocear en tres a lo largo cada huevo cocido y colocarlo también por encima.

¡No dudes en hacer estas ricas judías verdes con anchoas! Este plato es atractivo, tentador e irresistible. Cuando lo pruebes, comprenderás por qué.