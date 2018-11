Bayern de Múnich – Benfica: partido de la Champions League, en directo

Sigue en vivo y en directo el encuentro de la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League que mide al Bayern de Munich y al Benfica El Bayern necesita los tres puntos para superar su mala racha

El Grupo E de la Champions League vivirá un duelo de máxima tensión entre dos equipos en horas bajas que necesitan como el comer los tres puntos en Alemania. Bayern de Munich y Benfica se miden en el Allianz Arena con un equipo local que podría destituir a su entrenador, Niko Kovac, en caso de empate o derrota del vigente campeón alemán.

El Bayern Múnich recibirá al Benfica sabedor de que el empate le vale para sellar su pase a los octavos ante un rival al que sólo le vale el triunfo, lo que nunca ha logrado ante el pentacampeón de Europa, para no decir adiós a sus opciones.

El equipo bávaro, de todos modos, no se puede permitir otra cosa que no sea ganar después de su irregular momento en la Bundesliga donde no ha ganado sus tres últimos partidos, encajando además seis goles, para así jugarse la primera plaza en Amsterdam.