Snacks saludables elaborados con bagazo de cerveza: innovación alimentaria y circularidad llegan a la final de ImpacTaste 2025

Tras meses de formación, mentoría y desarrollo de producto, cinco equipos finalistas procedentes de las universidades Santiago de Compostela, Complutense de Madrid, Politècnica de València y Universitat de València se han dado cita en MEGA, el Museo de Estrella Galicia en A Coruña, para presentar ante un jurado experto sus prototipos de snacks innovadores elaborados a partir del bagazo de cerveza, el principal subproducto de la industria cervecera, rico en fibra y proteína, principalmente.

El Demo Day de Impact Taste es el broche final a la edición 2025 de este programa de innovación abierta, impulsado por Corporación Hijos de Rivera y Blendhub, que nació con un propósito claro: acelerar ideas piloto de nuevas vías de valorización del bagazo y fomentar el talento joven. Esta segunda edición se ha centrado en snacks, segmento con un gran potencial de innovación y demanda en el mercado actual de la alimentación.

Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera ha señalado que:“Creemos en un modelo de innovación que se construye en comunidad, y con ImpacTaste estamos dando pasos reales para que el talento joven no solo participe, sino que lidere el cambio hacia una alimentación con propósito, que genere un impacto positivo real”.

Por su parte Henrik Stamm Kristensen,fundador de Blendhub, destacó: “Esta edición de ImpacTaste nos ha permitido ver que cuando se combina el talento joven con un ecosistema de colaboración abierto, los resultados son extraordinarios. Hoy no solo vimos ideas, vimos productos reales con potencial de mercado”.

El éxito de este programa se ha materializado ya con el lanzamiento a punto de venta de una de las ideas aceleradas en la primera edición de ImpacTaste: Bagazitos, un snack con menos grasa y más fibra, elaborado con bagazo de cerveza. Además, se ha iniciado una colaboración con otro grupo finalista de la pasada edición en el ámbito de nuevas bebidas funcionales.

Los finalistas han recorrido un camino que no solo ha incluido mentorías y masterclasses, sino que, además, gracias a la colaboración del Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León (CETECE) dentro de esta segunda edición, los estudiantes han tenido la oportunidad de materializar sus ideas de negocio en prototipos que han podido presentar en el Demo Day de esta semana.

Después de un largo y exitoso proceso en el que han participado más de 120 personas y 20 universidades, han sido cinco las propuestas que han llegado a la final con iniciativas de ámbitos diversos como snacks salados crujientes ricos en fibra, galletas dulces y saladas saludables, así como barritas proteicas post-entreno. Su paso a la fase final les abre un amplio espectro de posibilidades de acompañamiento en el futuro para materializar su idea en un proyecto de éxito.

Innovación en Corporación Hijos de Rivera

En Corporación Hijos de Rivera la innovación es una actitud transversal que impregna toda la compañía. En este sentido, Yago Campos, director de I+D+i de la compañía, señala que “apostamos por una innovación que conecte ciencia y tradición para generar un impacto positivo en las personas y el planeta, poniendo en valor nuestro origen y trabajando con aliados que compartan nuestra visión. Desde el campo a la copa, trabajamos en tres verticales —agrotech, foodtech y go-to-market tech— con un alcance integral desde el que buscamos lanzar propuestas que desafíen lo establecido”

En este contexto, ImpacTaste se consolida como una iniciativa de innovación abierta clave para detectar talento y acelerar ideas con potencial transformador, en este caso en torno a la valorización del bagazo cervecero.

El gran potencial del bagazo de cerveza

El bagazo es un subproducto resultante del proceso de prensado y filtrado del mosto cervecero con un elevado índice de proteínas, lípidos y celulosa. Este alto valor nutricional llevó a la compañía, productora de cervezas emblemáticas como Estrella Galicia o 1906, a explorar en su estrategia de I+D+i nuevas vías de valorización en forma de alimentos saludables y sostenibles.

De aquí surgió hace un año la colaboración con Blendhub, pionera en un modelo food as a Service para la industria alimentaria que brinda soluciones innovadoras más rápidas y seguras para llegar al mercado, para la creación de ImpacTaste como plataforma de innovación para fomentar la innovación en ingredientes y productos alimentarios.

Esta edición de ImpacTaste consolida el modelo de innovación colaborativa entre industria, centros tecnológicos y jóvenes emprendedores. Un formato que, según sus impulsores, ha llegado para quedarse.