Samantha Vallejo‑Nágera: «Las endivias braseadas que preparo en casa cuando quiero algo rápido y con sabor»

Esta receta de Samantha Vallejo-Nágera nos cambiará la vida, es ideal cuando queremos cuidarnos sin perder tiempo, unas envidias braseadas rápidas y con mucho sabor. Comer verdura no siempre es fácil, a veces nos puede costar un poco más o menos, es importante conocer cada ingrediente que acabará marcando una diferencia importante en todos los sentidos. Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en unos días cargados de alegría. Llega una marcada situación que puede convertirse en la antesala de algo más.

Las prisas no siempre son buenas y menos cuando estamos ante una serie de peculiaridades que debemos respetar. Comer bien, puede acabar siendo algo imprescindible en estos días que tenemos por delante y que podemos empezar a ver llegar en estas jornadas de una forma excepcional. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estas jornadas en las que cada detalle cuenta. Es importante comer bien y saber cómo cocinar esta base de buenas sensaciones que puede acabar siendo esencial en estas jornadas que tenemos por delante.

La receta rápida y deliciosa de Samantha Vallejo-Nágera

Esta cocinera que hasta la fecha ha sido jurado de un importante concurso de cocina, nos puede dar más de una sorpresa inesperada, de la mano de una serie de peculiaridades que pueden ser esenciales. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia en nuestra cocina.

Podremos disfrutar especialmente de una mezcla de sabores y de ingredientes que acabará siendo clave en estos días que tenemos por delante. Un cambio en la manera de cocinar que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, con algunas novedades que pueden ser esenciales.

Samantha conoce perfectamente la materia prima y sabe muy bien cómo ponerla en práctica. Sólo necesitamos conseguir un plus de buenas sensaciones de la mano de unos cambios que serán esenciales en estos días que tenemos por delante y que nos invitan a cocinar de la mejor manera posible.

Estos alimentos que nos llegarán por momentos pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a algunos datos que pueden convertirse en este plus de buenas sensaciones. Las recetas de Samantha Vallejo-Nágera nos van a sacar de más de un apuro, en especial estas increíbles endivias que están de vicio.

Estas son las endivias braseadas que se preparan rápidamente con mucho sabor

Mucho sabor tiene esta receta que ha publicado Samantha Vallejo-Nágera en su blog. Nos puede hacer descubrir lo mejor de una mezcla de sabores de esas que siempre quedarán bien. Un buen básico que se convertirá en la mejor opción posible para estos días en los que queremos cuidarnos sin renunciar al sabor.

Ingredientes:

4 Endivias

50 gr Mantequilla

15 gr Azúcar

100 gr Agua

Sal

20 gr Zumo de Naranja

20 gr Vinagre de Jerez

100 gr Aceite de Oliva

Ralladura de Naranja

1 rama de Tomillo

1 ramas de Perejil

1 rama de Albahaca

25 gr Nueces

2 gr Semillas de Hinojo

4 hebras Azafrán

1 gr Anís estrellado

Elaboración:

Cortar las endivias a la mitad y dorar en una sartén caliente con mantequilla, cuando estén doradas, añadir agua con sal y azúcar Tapar y dejar cocinar a fuego suave 2 minutos En una sartén caliente tostar las nueces, semillas de hinojo, hebras de azafrán y anís estrellado Hacer una vinagreta de naranja, mezclando zumo, vinagre, aceite y ralladura de naranja En una fuente, añadir las especias tostadas sobre las endivias, las hierbas y la vinagreta.

Te proponemos otra receta con endivias por si quieres aprovechar este ingrediente al máximo.

Ingredientes:

5 endivias

10 lonchas de jamón York

10 lonchas de queso

Nata para cocinar

Mantequilla

Pimienta

Sal

Queso rallado

Cómo preparar endivias gratinadas con jamón y queso