Ramón Freixa, chef, revela su secreto para hacer un buen guiso: «No se hace con agua, este es el ingrediente que lo cambia todo»

Un buen guiso tiene un secreto que el chef Ramón Freixa nos revela, no se hace sólo con agua, sino que hay un ingrediente que lo cambiará todo. Es importante tratar a cada uno de los elementos que mezclamos en nuestro día a día de la mejor manera posible. Con una combinación de ingredientes que, sin duda alguna, podríamos disponer. Es momento de conocer lo que puede pasar con una mezcla de sabores espectacular que tiene truco.

Los expertos cocineros, no dudan en darnos algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es momento de apostar por cada uno de los elementos que pueden convertirse en un detalle que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Es hora de saber cómo conseguir que esa carne que vamos a usar con un guiso que podría acabar siendo la mejor de las opciones posibles. Un buen básico que no podemos dejar escapar en estos tiempos que tenemos por delante, el secreto de las abuelas ha sido revelado por este famoso chef que sabe cómo potenciar el sabor de cada ingrediente.

El secreto de Ramón Freixa para hacer un buen guiso

No se hace con agua, este ingrediente lo cambia todo y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede ser esencial. Un giro que puede convertirse en una novedad plena que hasta la fecha no sabíamos. Es la realidad en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.

Estaremos tan pendientes de cada ingrediente que nos ayuda a incorporar a nuestra cocina un chef profesional como Ramón Freixa que nos puede dar ese detalle esencial que necesitamos poner en práctica. Sin duda alguna, estaremos ante un elemento que podría convertirse en el mejor aliado de un plato de lo más completo.

Es hora de apostar claramente por un buen guiso que quizás hasta la fecha desconocíamos y que podría acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades. Una apuesta segura si queremos descubrir la esencia de una carne de esas que impresionan.

El amor es un elemento destacado en la cocina, hacer las cosas de corazón y convertir este gesto en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Este ingrediente cambia la forma de hacer un buen guiso no vale con poner solo agua

El agua es un ingrediente que puede ayudarnos a crear una gran variedad de platos, pero por sí sola y en forma de guiso, quizás no nos sirva para conseguir lo que necesitamos. La carne con un poco de vino puede llegar a unos niveles realmente sorprendentes de sabor. Ramón Freixa sabe muy bien cómo hacer que esta mezcla de sabores puede acabar convirtiéndose en el mejor aliado de un guiso de esos en los que vamos a mojar pan.

Te proponemos esta receta para conseguir una combinación de ingredientes espectacular en forma de un guiso de lujo:

Ingredientes

800 g de carne de vacuno para guisar (aguja, morcillo o jarrete)

2 cebollas medianas

3 dientes de ajo

2 zanahorias

1 pimiento rojo

2 tomates maduros o 200 g de tomate triturado

1 hoja de laurel

150 ml de vino tinto

400 ml de caldo de carne o agua

1 cucharadita de pimentón dulce

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

(Opcional) una pizca de comino o tomillo

Preparación paso a paso