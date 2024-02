Se presenta la gala Macarfi 2024 o la España gastronómica real

Bajo un funcionamiento totalmente democrático, esta guía gastronómica se alimenta de las opiniones de muchos de los que por afición o por profesión nos pasamos el día visitando establecimientos de comida y bebida con el buen fin de disfrutar de una de nuestras devociones. Nació inspirada en la famosa neoyorquina Zagat, que también recibe toda la información de clientes y usuarios habituales de los restaurantes de los que después comentan la experiencia, pero quizá es única porque los que opinamos en esta versión española, estamos dentro del mundillo coquinario, o casi.

Esta Guía en papel y web que se creó en Barcelona, entonces meca de la gastronomía en 2015, y llega a Madrid en el 201, recoge opiniones de unos dos mil embajadores o gastrónomos, también cocineros y prensa especializada, y califica más de tres mil restaurantes, ordenados por zonas geográficas. Comida, decoración, servicio y coste son los elementos básicos de calificación. Con esos datos cruzados se convierte en una ayuda imprescindible para encontrar el mejor restaurante para cada ocasión y en cada sitio. En estos escasos años de vida es la que los fudis emplean, en detrimento de Michelines o Repsoles que van por el lado de los criterios de sus famosos inspectores que a saber dónde lo encuentran en muchas ocasiones.

A pesar de lo práctico del contenido y el usarla a diario, cuando de verdad se habla de la Macarfi, es en los días en los que se celebra la gala donde se entregan los reconocimientos y en la que se reúnen los actores principales de este escenario de máxima actualidad que es el de la cocina. De forma independiente, sólo con sus pensamientos y recuerdos, cada uno de los que colaboramos votamos sin indicación ni presión alguna. Y como un ejercicio de reflexión propia enviamos nuestros votos al aire y a ver qué pasa. Pura democracia que no necesita investiduras ni pactos.

La gala Macarfi 2024

Así pues, el pasado lunes 5 de febrero se dieron a conocer los entorchados del año 2024. Esta vez en Málaga, por ser nueva región valorada del territorio nacional. Son ya Madrid, Barcelona, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, La Rioja, Girona, junto a los novísimas Valencia y como decíamos Málaga, las zonas en las que se compite por el ranking top 10 de cada lugar, además de la tan interesante categoría de Rookies o las novedades del último año. Cuando uno lee los resultados, no puede estar más de acuerdo en que los que están son top ten, y que resulta esencial para cualquiera que quiera de verdad conocer la auténtica revolución gastronómica en España y formar criterio propio. No sobra ninguno.

Quizá un resultado democrático no coincide en orden con el de uno mismo, pero al menos los que se incluyen son sin duda de obligado conocimiento y de interés casi cultural. De hecho ya hay dos casas de categoría especial (al modo de The Fifty Best), como son Disfrutar y Diverxo, que recibieron el reconocimiento TOP of the TOPS Macarfi, por haber liderado el ranking durante tres años consecutivos, por lo que ya no forman parte de las votaciones. El restaurante catalán y el gato son por otra parte señalados entre los cuatro mejores del mundo para aquella guía. Los buenos nuestros son también planetarios.

Los premiados en la gala Macarfi 2024

Los TOP10 han puesto en lo más alto según este Senado popular a Cocina Hermanos Torres en Barcelona, Desde 1911 en Madrid, Asador Etxebarri en Bizkaia, Elkano en Gipuzkoa, Arrea! en Araba, El Portal de Echaurren en La Rioja, El Celler de Can Roca en Girona, Bardal en Málaga y Ricard Camarena en Valencia. Incontestables.

Y los cada vez más relevantes premios Rookies, que reconocen la mejor apertura de los últimos doce meses, llevan el nombre de en Azul Rooftop Barceloneta en Barcelona, OSA en Madrid y Bakea en País Vasco. También generan consenso para crítica y público.

La Macarfi no va a cubrir todo el territorio nacional, sólo los grandes centros de buena vida, y es ya por derecho la mejor foto de lo que a la gente interesa en esa cultura emergente culinaria. La de los restaurantes, bares y andanzas por las carreteras, de un país que da lo mejor de sí mismo cuando de gastronomía se trata.