Las patatas asadas quedarán doradas y esponjosas si primero se recubren con éste delicioso ingrediente

Las patatas asadas no necesitan ingredientes complicados para convertirse en el mejor acompañamiento para platos de carne, pescado y verdura. Para conseguir que queden doradas por fuera y tiernas por dentro, los chefs conocen una técnica muy simple: añadir maicena.

¿Por qué funciona este truco? La explicación está en el almidón. La maicena aporta una fina capa que, cuando se combina con el aceite y el calor del horno, crea una capa dorada y crujiente en el exterior. Además, cuando las patatas se hierven previamente, parte del almidón de la propia patata sale hacia la superficie. Por eso el resultado es muy diferente al de unas patatas que simplemente se han cortado, aliñado y colocado directamente en el horno.

El truco definitivo para que las patatas asadas queden perfectas

La maicena es un ingrediente ampliamente utilizado en la cocina para espesar salsas y preparar postres. Además, puede ser la mejor aliada a la hora de preparar patatas al horno. La clave está en utilizar una cantidad pequeña. No se trata de cubrir las patatas con una capa gruesa, sino de espolvorearlas ligeramente para que el almidón se adhiera a su superficie. Después, al añadir aceite y someterlas a una temperatura elevada, se forma una especie de cobertura que ayuda a conseguir un acabado dorado que tanto nos gusta.

El primer paso consiste en elegir unas patatas adecuadas para asar. Se pueden utilizar diferentes variedades, aunque conviene optar por aquellas que tengan una buena proporción de almidón y que sean capaces de quedar tiernas en el interior. Después de pelarlas, aunque también se pueden dejar con piel si están bien lavadas, se cortan en trozos de tamaño similar. A continuación, se introducen en una olla con agua y una pizca de sal. Bastan unos minutos para que comiencen a ablandarse ligeramente por fuera mientras mantienen el interior firme. Una vez escurridas, se dejan reposar unos minutos para que pierdan parte de la humedad superficial. Con las patatas ya escurridas, se añade una pequeña cantidad de maicena. Lo ideal es espolvorearla poco a poco y remover las patatas con cuidado para que todas queden ligeramente cubiertas. Después se incorpora aceite de oliva y se vuelve a mezclar todo. El aceite ayudará a que la superficie se dore durante el horneado. A la hora de hornearlas, se colocan sobre una bandeja, procurando que no estén amontonadas para que el calor circule alrededor de cada pieza. Cuando estén doradas por fuera y puedan atravesarse fácilmente con un tenedor, estarán listas.

Receta sin horno

#patatas #recetasdepatatas #bakedpotatoes #potatoesrecipes #recetaconverduras #recetasfaciles #patatasinhorno #recetasrapidasysencillas ♬ Originalton – 𝐷𝑆 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐♪ @recetasparaserfeliz PATATAS ASADAS SIN HORNO🤩🫶🏻 . . Y en poco tiempo!!!🎊 tendrás unas patatas suuuuuper ricas y tiernas, con un sabor espectacular Gracias al caldo de verduras, a mi me recuerdan a las que venden en los comercios de comida para llevar 🫣🥺😍 . . Para el caldo de verduras: Verduras a tu gusto: una zanahoria, una cebolla, un poco de brócoli,unas judías verdes. Un litro y medio de agua Sal al gusto 👉🏻Pon a cocer todo durante 45 minutos a fuego medio. Una vez pasado el tiempo, cuela el caldo y si quieres tritura las verduras para tener una crema deliciosa. . Ahora preparamos las patatas: Necesitamos: Una patata grande Aceite de oliva Caldo de verduras Un poco de perejil fresco . 👉🏻Corta las patatas a rodajas de un centímetro aproximadamente. . Pon un chorrito de aceite en una sartén y cuando esté caliente añade las patatas. Cocínalas por ambos lados hasta que estén doradas. . Añade el caldo de verduras y cocina con tapa a fuego medio-Bajo. . Cuando se haya consumido todo el caldo, deja unos minutos más por cada lado para que queden bien doraditas, y ya están listas. . Pica un poco de perejil y añádelo cuando las sirvas, están ¡buenísimas! . . #patatasasadas

Para preparar el caldo de verduras, utiliza una zanahoria, una cebolla, un poco de brócoli y unas judías verdes, aunque puedes elegir las verduras que más te gusten. Añade un litro y medio de agua y sal al gusto, y deja cocer todo durante unos 45 minutos a fuego medio.

Después, cuela el caldo y, si quieres aprovechar las verduras, puedes triturarlas para preparar una crema. Para las patatas necesitarás una patata grande, aceite de oliva, caldo de verduras y un poco de perejil fresco. Corta la patata en rodajas de aproximadamente un centímetro y, en una sartén con un chorrito de aceite caliente, dóralas por ambos lados.

A continuación, añade el caldo de verduras, tapa la sartén y cocina a fuego medio-bajo hasta que el líquido se haya consumido. Cuando las patatas estén tiernas, déjalas unos minutos más por cada lado para que terminen de dorarse y queden bien crujientes por fuera.

Por último, pica un poco de perejil fresco y espolvoréalo por encima justo antes de servir. El resultado son unas patatas sencillas, doraditas y llenas de sabor, perfectas para disfrutar como acompañamiento o incluso como plato ligero.