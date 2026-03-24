Ni de merluza ni de bacalao: las mejores cocochas de Cuaresma solo se hacen en un pueblo de Sevilla

En la Cuaresma cambian muchos platos y también aparecen dulces concretos en pastelerías y casas. Están los más conocidos, como las torrijas, los pestiños o los roscos fritos, pero hay otros menos habituales fuera de su zona, como las cocochas de Estepa.

Las cocochas suelen asociarse a la merluza o al bacalao, pero en este caso no tienen nada que ver con el pescado. Se trata de un dulce de coco que se consume sobre todo en Sevilla durante estas fechas y que encanta a quien las prueba.

Estas son las mejores cocochas de Cuaresma y solo se hacen en este pueblo de Sevilla

Estas cocochas son piezas de repostería elaboradas con coco rallado, huevos y azúcar. No son la parte gelatinosa de la cabeza de la merluza o el bacalao que se conoce con ese nombre, sino un dulce completamente distinto.

Las cocochas de Estepa tienen una textura esponjosa y un sabor a coco. Suelen presentarse en cápsulas similares a las de las magdalenas y, en muchos casos, se espolvorean con canela por encima. Este acabado es habitual en las cocochas que se venden en pastelerías locales.

La preparación es sencilla. La base está en batir bien los huevos con el azúcar hasta que la mezcla gane volumen. Después se añade el coco rallado con cuidado para mantener el aire de la mezcla. Las cocochas se hornean durante pocos minutos, lo justo para que queden doradas por fuera y tiernas por dentro.

Las cocochas de Estepa se consumen sobre todo en Cuaresma y Semana Santa. Aunque pueden encontrarse durante más meses, es en este periodo cuando aumentan su producción y su presencia en tiendas.

Por un lado, este dulce destaca por mantener una receta muy básica que apenas ha cambiado. Por otro, su precio sigue siendo accesible, con paquetes desde unos 4 euros. También se puede comprar en tiendas físicas y por internet en obradores como La Fortaleza o la Pastelería Virgen de los Remedios.

Cómo preparar cocochas de Estepa en casa

Las cocochas de Estepa se pueden preparar en casa con pocos ingredientes y sin técnicas complicadas. La clave está en conseguir una mezcla aireada para que las cocochas queden esponjosas tras el horneado.

Esta receta de cocochas de Estepa no lleva harina ni levadura. Todo el volumen depende del batido de los huevos, por lo que conviene dedicar unos minutos a este paso.

Ingredientes para hacer cocochas de Estepa

250 g de coco rallado.

250 g de azúcar.

3 o 4 huevos.

Canela molida.

Cómo elaborar las cocochas de Estepa