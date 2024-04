El mes de abril es para Sevilla

Raffaella Carrà fue una visionaria en todo y, por supuesto, fue la primera en darse cuenta de que para sentir el amor como se merece hay que ir al sur. La vida se vive allí intensamente, simplemente, para que dar más rodeos. Tiene ese no sé qué, que qué sé yo, que te pellizca el estómago y hace que veas todo de otra manera. Ya sabemos que Andalucía es la joya de nuestra corona española, siempre con un tiempo y unas gentes envidiables que te acogen como si te conocieran de toda la vida, sin prejuicios. Pero, con el permiso del resto de provincias, debo decir que abril es Sevilla y Sevilla es abril. Además de la feria, Sevilla es mucho más. Siguiendo mi entusiasmo musical, como decían los del Río, Sevilla tiene un color especial, es más, subo la apuesta, y añado que un sabor, un olor y un disfrute sin igual. Si están pensando en ir a la capital hispalense para conocer la autenticidad sureña, voy a ser generoso; me pongo el traje de guía para que vayan a tiro hecho. No tengo un paraguas de color chillón, pero, al menos, continúen leyendo para no perderse.

Sevilla en el mes de abril

Comenzamos por lo más importante, el descanso, y para eso el hotel Los Seises, ubicado en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad, Santa Cruz. Su nombre, que alude a ese grupo de niños que en señaladas festividades asombran con sus bailes en la catedral, ya es toda una declaración de intenciones. El Hotel Los Seises Sevilla mantiene un fuerte vínculo histórico al estar ubicado en el ‘tercer patio’ del Palacio Arzobispal, ala que servía a los sacerdotes como residencia. Los Seises ha sabido conjugar a la perfección sus orígenes ancestrales con los elementos de la arquitectura más actual y el diseño más vanguardista. Además de sus confortables habitaciones, si nos pica el gusanillo del hambre podemos disfrutar del tapeo andaluz en su restaurante El Patio del Pali —cantaor de sevillanas y un personaje querido en Sevilla— o subir a su rooftop Pura Vida, para tomar un cóctel con La Giralda de fondo.

En la urbe andaluza, el tapeo manda y aquí uno de los indispensables es Casa Morales. Fundada en 1850 y ubicada a pocos pasos de la Catedral de Sevilla, es la esencia de las tabernas tradicionales sevillanas. Apuesta por la gastronomía tradicional. Tapas, platos y tablas para compartir, donde no pueden faltar la carrillada ibérica, la ensaladilla, las pavías de bacalao, las papas aliñás o la chacina. También hay sitio para guisos, como el de espinacas con garbanzos o el cocido de tagarninas. Siguiendo la excelencia y la autenticidad, hay que recalar en Cañabotas, un referente de la alta gastronomía en la ciudad (una estrella Michelin y un Sol Repsol). Abierto en 2016, ha conquistado con su propuesta única de «cocinar el mar», como dicen sus chefs Juan Luis Fernández y Marcos Nieto. Con azulejos blancos, que recuerdan a una pescadería, cocinan lo que traen a diario de las costas de Cádiz, su principal proveedor. Ya con un aire palaciego y señorial, destaca Casa Ozama. Su localización —una casa histórica de 1912—, los innumerables escondites instagrameables, el exuberante jardín y una carta sin igual son las claves de su éxito; a ello se suma la terraza, una de las más cotizadas de Sevilla en cualquier época del año.

En Sevilla vivirás una experiencia única

Visita obligatoria es el Tablao Las Setas, una experiencia única para vivir el flamenco con toda su intensidad. Su ubicación es excepcional, en Metropol Parasol, más conocido como Las Setas de Sevilla, en la céntrica plaza de la Encarnación. Las batas de cola de las bailaoras, al taconeo de los artistas, los distintos palos del flamenco —sevillanas, tientos, marianas, tarantas, tonás, livianos, peteneras, soleás y seguidillas— y el quejío de los cantaores maravillan. Con tres turnos, Tablao Las Setas es una oportunidad sin igual de disfrutar de la pureza del flamenco bajo la dirección artística de Sandra Guerrero La Negra, con más de 30 años de experiencia el sector. Artistas de renombre y jóvenes talentos lo dan todo para ofrecer un espectáculo rompedor. También se puede tapear y acompañar la velada con un cóctel a base de los legendarios vinos de Jerez. Inevitable no arrancarse por palmas.

La mixología está viviendo un auténtico boom en esta ciudad y qué mejor que cerrar la noche en Montana. Los mejores bartender del sur recalan en Sevilla y uno de ellos es Javier Barbecho, al frente de esta coctelería, uno de los máximos referentes en la capital hispalense. Sus cócteles de autor son un homenaje al histórico edificio donde se aloja, icono de la arquitectura regionalista en Sevilla y testigo de la vida y la evolución de la ciudad. Barbecho recrea, gracias al uso de ingredientes locales y a la creatividad e ingenio de sus mixólogos, la esencia de la ciudad: desde los cítricos frescos que evocan los naranjos de las calles sevillanas hasta las notas especiadas que reflejan su rica herencia culinaria. Entre las propuestas más creativas, Taller de Neumáticos, con notas ahumadas de mezcal que recuerdan al olor a cauco y homo del taller que albergó antaño, o el cóctel Bazar, con ingredientes asiáticos, en un giño a la época en la que el establecimiento fue un bazar chino. Completa su propuesta una cuidada programación de actuaciones musicales en directo los fines de semana.

Solo queda decir: «Sevilla y olé».