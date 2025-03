Marqués de Vargas y Pazo de San Mauro: el liderazgo femenino de las enólogas españolas

Ya es hora de decir claramente que sin mujeres no somos nadie. Sé que la mayoría de ustedes lo saben de sobra, pero por si queda algún atisbo de duda. Mi afirmación trasciende la mera corriente feminista actual y viene a hacer justicia a todo lo que madres, abuelas, hijas, sobrinas, tías, nietas y, en general, mujeres han hecho por esta sociedad, y hemos deliberadamente querido dejarlo pasar por alto. Sí, porque hemos querido; nos hemos dejado llevar por los altos dirigentes para no darles el sitio que se merecen. No hemos querido dar pábulo a sus logros, metas, sacrificios y barreras que han tenido que saltar para llegar a donde están hoy, y lo que les queda. Algunos siguen con la venda en los ojos, pero que sepan que se termina cayendo. Las generaciones actuales vienen pisando fuerte y ellos parece que lo tienen más claro que nosotros.

A nivel gastronómico, ellas también han sufrido lo suyo, aunque también hay que decir que siempre hay algún rayo de sol que se encuentra con gente de mentalidad abierta y comprensiva. Si ya nos ceñimos al mundo del vino, lo mismo ocurre. La mujer ha tenido históricamente una presencia silenciosa en el mundo del vino, relegada a roles específicos y con escasa visibilidad. Sin embargo, en los últimos años, esta realidad ha cambiado. Su inclusión en las tareas enológicas tradicionalmente reservadas a los hombres es plena hoy en día y no solo ha desafiado estereotipos y prejuicios de género, sino que también ha contribuido a diversificar enfoques y estilos.

Uno de esos maravillosos ejemplos son Ana Barrón y Susana Pérez, enólogas del grupo Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas desde hace casi una década. Su incorporación a esta compañía se ha traducido en una evolución de los vinos de Marqués de Vargas y Pazo de San Mauro —las dos bodegas que lideran—, ahora más equilibrados, frescos y elegantes y con mayor expresión aromática, en línea con las tendencias del mercado. Barrón y Pérez son un ejemplo de la integración de la mujer en el mundo del vino: sus creaciones, vinos con alma que reflejan el terruño en que se elaboran y la personalidad de sus autoras, cuentan con el elogio del público y la crítica más exigentes.

Empecemos por Ana Barrón, recientemente nombrada Enóloga del año 2025 por el prestigioso crítico de vinos y Master of Wine inglés Tim Atkin, convirtiéndose en la tercera mujer en obtener este galardón en los 10 años que Atkin lleva elaborando su informe sobre Rioja. Ni más ni menos. Con una notable trayectoria en Burdeos, donde se formó, y en su Rioja natal, donde creció rodeada de viñedos y el olor a la panadería de sus padres, Ana ha vivido en activo la evolución de la mujer que se ha producido en el sector bodeguero. «El papel de la mujer ha cambiado radicalmente; cuando yo empecé entrábamos al laboratorio y apenas había mujeres en otros puestos, pero ahora hay bodegueras, directoras financieras, de ventas, ingenieras de campo y, por supuesto, enólogas con mucha más responsabilidad que hacer análisis de los vinos». «Cada vez hay más mujeres en el mundo del vino, y, sobre todo, más preparadas y formadas». No obstante, considera que aún queda mucho camino por recorrer en la conciliación de la vida profesional con el hogar, especialmente en lo que respecta a la maternidad, y reivindica, tanto para mujeres como para hombres, una formación más especializada en los trabajos de campo. Y es que su filosofía apuesta por un enfoque ecológico y una viticultura prioritaria sobre la enología: menos intervención en bodega y más trabajo en el campo.

Volviendo a su terreno profesional, para ella, el secreto del éxito de una mujer en el mundo del vino radica en la vocación, la determinación, la personalidad y en contar con buenos referentes. En su caso, lo fueron sus padres, quienes lograron conciliar el negocio familiar con la vida doméstica; Yves Glories, su profesor de viticultura en Burdeos; y Jaime Rodríguez, con quien trabajó durante 13 años en Remelluri. Ana Barrón no cree que haya diferencias entre hombres y mujeres a la hora de elaborar vino. Sin embargo, reconoce que, en general, las mujeres tienen mayor sensibilidad e intuición en la interpretación del vino. Porque para ella, la elaboración es un arte, una forma de creatividad frente a los desafíos diarios y, sobre todo, ante el gran reto al que se enfrenta la viticultura: el cambio climático.

Curiosa, exigente, humilde y meticulosa, Ana Barrón ha renovado los vinos de Marqués de Vargas a base de buscar la perfección en cada detalle. Cuando se incorporó al proyecto en 2016, afrontó el reto de recuperar la esencia del vino riojano a través de vinos honestos que expresan el terruño, la historia y el trabajo tras cada botella. Gracias a su enfoque y dedicación, ha conseguido elaborar vinos equilibrados, con una armonía perfecta entre fruta y madera, que han sido elogiados por reconocidos especialistas del mundo del vino. Como ejemplo de la maravilla que crea Marqués de Vargas Reserva 2019 —tempranillo, garnacha y mazuelo—, última añada del buque insignia de la casa y fiel reflejo del carácter fino de la finca situada en la Rioja Alta, y Marqués de Vargas Gran Reserva 2016, un vino elegante, potente y con gran capacidad de evolución en botella, fiel a la filosofía de Ana Barrón.

Desde las Rías Baixas, Susana Pérez, natural de Vigo. Ella creció entre los viñedos de la bodega tradicional de sus abuelos, por lo que su pasión por el vino se forjó desde la infancia. Sus referentes se remontan tanto al entorno en el que creció como a los distintos lugares donde desarrolló sus primeros años de profesión. Se formó como Ingeniera Agrónoma en la Universidad de Santiago y completó sus estudios en Enología en la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante). Su carrera profesional comenzó en Levante y Priorat, donde trabajó en una pequeña bodega familiar que le permitió adquirir un conocimiento integral del proceso enológico, desde el viñedo hasta la elaboración del vino. Fue en esa etapa cuando comenzó a desarrollar el concepto de vino de parcela, una filosofía que ha aplicado desde su llegada a Pazo de San Mauro en 2016 como directora técnica.

Meticulosa, observadora y resolutiva, Susana ha sabido combinar su profundo respeto por el terruño gallego con una visión moderna de la viticultura. Su incorporación a Pazo de San Mauro marcó un punto de inflexión en la gestión del viñedo, adoptando prácticas sostenibles que respetan el entorno con un enfoque parcelario. Para Susana, el papel de la mujer en la viticultura, aunque siempre presente, ha sido invisibilizado durante años. «Galicia ha sido tradicionalmente una sociedad matriarcal. Para mí, es natural que la mujer tenga un rol determinante en la viña. Siempre hemos tenido enólogas, bodegueras y viticultoras, aunque históricamente la voz cantante la han llevado los hombres. Eso es lo que ha cambiado en los últimos años: ahora la mujer está al frente y tiene visibilidad», señala. Sin embargo, reconoce que aún persisten desafíos: «Como mujeres, todo lo trabajamos el doble. Nuestra capacidad de observación, autoexigencia y la búsqueda de la excelencia en cada detalle son rasgos que nos definen».

Madre de dos niñas y de dos vinos, de los que habla con el cariño y orgullo de quien ve crecer su obra, considera que el éxito en el mundo del vino radica en la organización, el esfuerzo y el respeto por el trabajo de los demás. Sus vinos son Pazo de San Mauro 2023, un monovarietal de Albariño que es la más pura expresión de este enclave mágico, del viñedo, del terroir y de la filosofía de trabajo, y Sanamaro sobre lías 2021, un vino de parcela que nace de la selección de las mejores uvas Albariño y Loureiro.

Además de contar con Ana Barrón y Susana Pérez al frente del proyecto enológico de las bodegas riojana y gallega, respectivamente, la compañía apuesta por el talento femenino en otros puestos de responsabilidad, como Patricia Rodríguez, directora financiera del grupo, y María Vecino, responsable de Visitas Institucionales y Comunicación. Así, Bodegas y Viñedos del Marqués de Vargas, liderado por Pelayo de la Mata, Marqués de Vargas y Conde de San Cristóbal, se mantiene como un firme abanderado del talento y liderazgo de la mujer en el mundo del vino.