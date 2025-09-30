Hijos de Rivera amplia su portfolio con Amara Brava Spritz, su nuevo lanzamiento en la categoría de ready to drink

Corporación Hijos de Rivera anuncia la incorporación a su portfolio de Amara Brava Spritz, una propuesta innovadora que amplía las opciones que ofrece al consumidor y refuerza su posición en el mercado de bebidas ready to drink. Con este lanzamiento, Hijos de Rivera da un paso decisivo en la categoría spritz, una de las tendencias de mayor crecimiento a nivel global, vinculada tanto al momento social del aperitivo y el afterwork así como a experiencias de consumo versátiles.

En este sentido, en los últimos años, el spritz se ha consolidado como una de las bebidas más populares a nivel internacional. Su perfil refrescante y sofisticado lo ha convertido en una propuesta única, para acompañar diferentes momentos sociales.

“Con este lanzamiento damos un paso más en el compromiso de nuestra compañía y de nuestros equipos con la innovación. Queremos ofrecer a los consumidores experiencias de calidad, que vayan más allá de lo convencional y que conviertan cada ocasión en única, reforzando nuestra competitividad en un mercado cada vez más dinámico”, afirma Francisco Ucha, director general de Corporación Hijos de Rivera.

Amara Brava Spritz se presenta en dos formatos pensados para adaptarse a diferentes momentos de consumo: una botella de 75 cl, ideal para compartir, y en formato de 20 cl, perfecto para quienes buscan una experiencia más individual. Está disponible en los canales de HORECA, alimentación y conveniencia a nivel nacional, así como la plataforma online Bigcrafters, ofreciendo a los consumidores la oportunidad de disfrutarlo tanto en locales de hostelería como en entornos más domésticos.