¿El gazpacho andaluz se puede congelar, sí o no? Los expertos cocineros lo tienen claro, pero hay que tener en cuenta algunas normas

Cuando hace calor, lo que se quiere es comer algo sencillo, rápido y fresco, y una de las mejores ideas es tener siempre a mano un gazpacho andaluz, que soluciona cualquier comida o cena en un momento.

Lo bueno es que se puede cocinar un día y dejarlo congelado para las siguientes semanas, una opción perfectamente válida que solo exige sacarlo de la nevera cuando nos apetezca y hace la comida del día mucho más sencilla.

Cómo congelar el gazpacho andaluz sin que pierda textura

El agua de las hortalizas se expande en forma de cristales de hielo durante la congelación, y ese proceso rompe la emulsión original entre el aceite y el agua de los tomates. Al descongelarlo, el líquido se separa y la textura pierde la homogeneidad que tenía recién hecho, aunque el gazpacho sigue siendo perfectamente seguro para el consumo.

Por ello, la primera norma es no añadir agua durante la preparación: conviene triturar las hortalizas solo con su propio jugo, y corregir el espesor con agua fría en el momento de servirlo, no antes de congelarlo. La segunda es prescindir del pan, porque se congela de forma irregular y vuelve la mezcla pastosa o grumosa.

Pasar la mezcla por un colador fino antes de congelarla elimina restos de pieles o semillas que también alteran la textura final, y dejar un margen de un par de dedos libre en el envase evita que el líquido, al expandirse, rompa el recipiente o levante la tapa.

La descongelación debe hacerse siempre de forma lenta, dentro de la nevera y de un día para otro, nunca a temperatura ambiente. Al sacarlo del frigorífico, el gazpacho se verá con el líquido desligado, pero basta con volver a pasarlo por la batidora durante uno o dos minutos para que el aceite y el agua se emulsionen de nuevo y recupere su textura cremosa, añadiendo si se quiere un hilo extra de aceite de oliva virgen extra. Guardado a una temperatura constante de -18 grados o menos, el gazpacho aguanta en buen estado hasta tres meses.

La receta de gazpacho andaluz paso a paso

Para hacer el gazpacho andaluz se necesitan pocos ingredientes y unos 10 minutos de batidora, nada más.

Ingredientes para hacer el gazpacho andaluz en casa

Tomates maduros, tipo pera o rama: 1 kilo.

Pimiento verde italiano: 1 unidad pequeña.

Pepino pelado: media unidad.

Ajo, sin el centro verde: 1 diente pequeño.

Aceite de oliva virgen extra: 4 cucharadas.

Vinagre de jerez o de manzana: 1 o 2 cucharadas.

Sal: 1 cucharadita.

Procedimiento para preparar el gazpacho andaluz

Se lavan bien los tomates y el pimiento, y se cortan todas las hortalizas en trozos grandes, sin necesidad de pelar los tomates. Se ponen en el vaso de la batidora junto con el aceite, el vinagre y la sal, y se tritura a máxima potencia durante unos tres minutos, hasta obtener una crema fina sin trozos.

Si el gazpacho se va a consumir pronto, se pasa por un colador fino para eliminar las pieles y se enfría en la nevera un par de horas antes de servir. Si, en cambio, se va a congelar de inmediato, conviene saltarse ese paso de enfriado, basta con verter la mezcla directamente en los tápers, dejando los dos dedos de espacio libre en la parte superior, y meterlos en el congelador sin más demora.