Este restaurante de carretera a menos de 1 hora de Gerona, de los favoritos de Dalí lo tienes que tener en tu lista

Hay un importante restaurante de carretera cerca de Gerona

Muy cerca de Gerona hay un restaurante de carretera que se ha convertido en todo un referente.

De los favoritos de Dalí que debes tener en tu lista

Tal y como se presenta este local en su web: «De las manos del chef, Esteve Garcia Vilanova, venid a degustar nuevos clásicos reinventados, como el fricandó de Lluerna al azafrán o la Rillette de conejo con cigala, disfrutad de fantásticos arroces y fideuás hechos sin prisa, descubriendo una carta de vinos y licores única con propuestas locales, internacionales y creaciones propias. El restaurante cuenta con comedor principal con capacidad para 50 personas, un precioso comedor exterior para aprovechar los meses más cálidos, así como un comedor privado para aquellos eventos donde se puede comer con los tuyos y sin prisas».

Un restaurante de corazón que nace de la pasión de un chef profesional, de los que recibe la vocación desde muy pequeño: «Cuando tenía poco más de 5 años, siempre acompañaba a la abuela a la hora de cocinar, ya fuera para amasar croquetas, o para ver el queso gratinar en el horno, encima de unos deliciosos macarrones de cebolla que puede encontrar en nuestra carta como propuesta para los pequeños. Además de vivir la cocina, Esteve ha estado siempre muy cercano al producto de la tierra, la caza y la pesca. A los 16 años, Esteve emprendió sus estudios de restauración en la prestigiosa escuela de Sant Ignasi – Sarrià, en Barcelona, ​​donde se graduó en alta cocina. Desde ese momento, Esteve ha estado en cocinas de renombre».

Los comentarios de este lugar son de lo más positivos, por lo que indican el buen hacer de los propietarios: «Lugar renovado, tranquilo y agradable. Magnífico servicio y cocina inmejorable. La carta aún es reducida pero atractiva e imaginativa. Para mí, de lo mejor del Baix Empordà. Precio muy ajustado a la gran calidad de la cocina de Esteve. La atención que brinda a los clientes su mujer, Céline, es exquisita. He repetido tres veces y lo volveré a hacer».

Un lugar en el que merece la pena hacer una reserva para descubrir lo mejor de un restaurante que lo tiene todo y más para poder disfrutar de una buena comida repleta de sabor.