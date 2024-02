Dónde probar los platos de los ganadores de Madrid Fusión

Se acaba de celebrar Madrid Fusión (o Con-Fusión, como a algunos nos gusta llamarla) en Ifema. Este año, y haciendo honor a su nombre, la mayoría de los grandes premios se han quedado en la capital. Y no malinterpreten el orgullo gato de este matritense, sino que resulta sorprendente lo mucho que se mira el ombligo un congreso que aspira a ser internacional. Y no es tampoco que no crea en la pericia de los ganadores. Pero como con mucha sorna apuntaba un tuitero gastro, Madrid corre el riesgo de implosionar. Todo es Madrid. Es como la liga de fútbol, que siempre sabe uno que la cosa queda entre tres o cuatro. Poca sorpresa, mucha pasión.

Vamos a ver dónde podemos probar los platos de los ganadores de los no pocos concursos que se han celebrado durante estos tres días. Hay que dar la enhorabuena a Rubén Sánchez del restaurante Epílogo (Tomelloso), que se hizo con el premio al mejor escabeche gracias a su escabeche de mandarina con cecina y níscalo encurtido. La visita hasta Tomelloso vale la pena para, de paso, disfrutar de su excelente cocina renovada.

Este año ha habido un nuevo y original concurso: el de las patatas bravas, patrocinado por La Casera, que premió dos versiones de las patatas bravas que mejor maridasen con su rico Tinto de Verano La Casera.

Tras una reñida batalla, Miguel Carretero del restaurante Santerra en Madrid se alzó con el galardón en la categoría de bravas tradicionales gracias a unos cortes muy finos de patata agria acompañadas por una salsa con cebolla, cayena pimentón y caldo de cocido donde predominaba el jamón. El premio a la versión más moderna vino de la mano de Gonzalo Silla, (Vuelve Carolina) de Quique Dacosta. Una patata abuñuelada, acompañada por salsa brava y papada ibérica.

Nunca falta el concurso a la mejor croqueta de jamón del mundo (nada más y nada menos) que se fue a parar a los muy apados chefs de Quinqué (Madrid). También hubo espacio para la cocina creativa de la mano de Negrini, en el cual los participantes debían incluir en sus recetas tres ingredientes transalpinos. Dos empataron: Margherita Fuligni, del restaurante Ozio Gastronómico (Madrid) con su receta Italia Gola, y Antonio Mezzero (Portugal) con su receta de ‘Italia Amatriciana a modo mio’.

Entre los 6 finalistas del concurso al mejor bocadillo de autor de España se impuso Pablo Cadavid del restaurante La Yerbita (Cantabria) gracias a su bocadillo Lebollito, un mollete relleno de guiso lebaniego con caviar de mostaza y rabanitos. Seguimos con pan con el premio al mejor bocado de queso, otorgado a Lola González del restaurante El Balconcillo en Valencia gracias a su plato Bocado de flor de Esgueva con bacalao y pimentón. Y más picorcito con la IV edición del concurso al mejor mojo, cuyo g ganador ha sido Haridian Dóniz del restaurante El Ancla (Tenerife) gracias a su espectacular guiso de anguila con mojo picón.

Dicen los estudios que el desayuno es la comida más importante del día, y por ello este año se produjo la primera edición del premio al mejor desayuno de Hotel. El primer ganador de este certamen fue el hotel Finca Cortesín, situado en Casares (Málaga).

Uno de los concursos mas aclamados de Madrid Fusión es el de mejor sommelier de cerveza. Patrocinado por Mahou-San Miguel, recayó en la madrileña Julia Barrio Buenaventura.

El mejor carajillo de España se hace en La Salita (Valencia) elaborado por el ucraniano Denys Cherkasov, y que está inspirado en el color brillante del Licor 43, que se asemeja al tono dorado de la miel y nos sugiere que todo puede ser tan agradable como ese trago a través del esfuerzo y la perseverancia. Pura poesía.

El dúo formado por Sara Peral y Jorge Muñoz del restaurante madrileño OSA se ha alzado con el premio a Cocinero Revelación Del Año. Una vez más, poca sorpresa. Por otra parte, María Claudia Covarrubias del restaurante Ramses (Madrid) se ha hecho con el premio a pastelero

revelación.

Y más galardones, como el de Alimentos de Madrid, que curiosamente recayó en el chef de un establecimiento de Guadalajara (Kiosko de la Alameda), que cautivó a los jueces gracias a su receta de pastrami de carne de la sierra de Guadarrama con escabeche de miel de lavanda, mostaza y encurtidos. La chef María José Martínez, del restaurante Lienzo de Valencia, ha recibido el premio de sostenibilidad Aquanaria en su cuarta edición gracias a su contribución en la difusión del estudio de la polinización de la abejas y de los productos ecológicos de la Comunidad Valenciana.