Este San Valentín, Pepina Pastel presenta dos novedades que prometen hacer de este el día más especial (y dulce) del año: la Tarta Corazón y la Caja San Valentín.

El obrador valenciano ha creado esta tarta para dos personas, perfecta para compartir: la Tarta Corazón. Diseñada con una estética cuidada y romántica, especialmente para esta fecha tan especial, esta tarta en forma de corazón está disponible en varios sabores, incluyendo bombón avellana, chocolate con leche, red velvet, carrot cake y galleta Lotus. Todo ello cubierto con una delicada capa de chocolate blanco teñida de rosa, que no solo sabe increíble, sino que también es súper cute. El detalle que termina de enamorar está en el packaging: la tarta se presenta en una cajita estilo take away de hamburguesas, que es pura originalidad.

Para aquellos que buscan un detalle más completo, la Caja San Valentín es la elección perfecta. Esta caja incluye una selección de productos formada por: la Tarta Corazón (sabor a elegir), una caja de 6 pepiboms variados (red velvet, Lotus y Oreo), 4 corazones de pistacho y frambuesa, una tarjeta de San Valentín y un delicado ramillete de flores preservadas perfecto para regalar.

Con estos lanzamientos, Pepina Pastel sigue apostando por propuestas cuidadas, hechas con cariño y perfectas para endulzar cualquier momento especial.

Ambos productos estarán disponibles por tiempo limitado en la web oficial de Pepina Pastel, con opciones de envío a toda la península, así como en sus tiendas físicas en Valencia.