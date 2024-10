Gragera: «Hay gente dispuesta a quebrar consensos con tal de sobrevivir un día más en La Moncloa»

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha declarado que Pedro Sánchez concederá el cuponazo catalán, que rompe el principio de solidaridad entre territorios, para poder «sobrevivir un día más en La Moncloa». El regidor pacense ha señalado que esta posición del Ejecutivo nacional es peligrosa porque se pone en riesgo los servicios públicos más básicos. «Hay gente dispuesta a vivir peor con tal de conseguir sobrevivir un día más en La Moncloa o de quebrar unos consensos que nos permiten vivir en una sociedad más o menos cohesionada, solidaria y que defiende un modelo único de país», ha dicho el alcalde de Badajoz.

Preguntado sobre que deben hacer los municipios, Gragera ha explicado que no pueden sucumbir a la insolidaridad como hacen los independentistas porque eso rompería la idea de España como nación. «Creo que nosotros debemos de alguna manera visibilizar y hacer patente nuestra repulsa hacia ese modelo insolidario. Pero no dejar de intentar que nuestro país avance bajo los principios que nos dimos en el 78. Y uno de los principales que nos dimos es el de la solidaridad interterritorial», ha defendido.

Durante su intervención en el evento OKLÍDERES organizado por OKDIARIO, Gragera también ha destacado que la situación geográfica de Badajoz es muy favorable para atraer nuevos inversores por su cercanía con Portugal y que su área de influencia va más allá de los límites de la ciudad. «Aglutina a más de 350.000 personas», ha señalado.

Esta importancia estratégica de la ciudad pacense permite atraer un gran público portugués y aumentar su actividad comercial muy por encima de su población. De esta forma, explica, la ciudad consigue llegar a unos niveles de ingresos suficientes para prestar todos los servicios públicos que demanda la población.

Ahora bien, esta relación con Portugal se ha potenciado durante años por el aislamiento que la ciudad de Badajoz ha sufrido con respecto al resto de España. Además, durante la administración socialista en la Junta de Extremadura el ostracismo al que fue sometida la urbe fue aún mayor. Por lo tanto, según explica el regidor, tuvieron que diseñar otra estrategia para sobrevivir que pasaba por Portugal ofreciendo servicios que los portugueses no tenían en su territorio. «Badajoz es una ciudad española que está mejor conectada con Portugal que con su propio país. Durante años eso ha sido un problema porque las fronteras estaban cerradas pero desde 1986 fue una magnífica oportunidad para poder trabajar y trabar alianzas no sólo con Lisboa y Setúbal sino también con ese incipiente puerto de Sines que se ha convertido en uno de los grandes referentes europeos. Tenemos una conexión directa en ferrocarril de Badajoz a Sines que nos permite poder trasladar todas esas mercancías y darle salida no sólo a Europa sino al resto del mundo», ha apuntado.

Gracias a esta relación que Badajoz ha cultivado con Portugal, en la actualidad la ciudad extremeña tiene una posición importante en la nación lusa y es respetada más allá de las fronteras españolas. «Así una ciudad crece y prospera a pesar de que el entorno no la favorezca», ha dicho.