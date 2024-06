Cambiar Kansas por Logroño: la vida ‘a la española’ que triunfa en las redes sociales

Las redes sociales se han convertido en una herramienta que, bien utilizada, puede llegar a ser el mejor altavoz para promocionar un lugar, sus costumbres, su cultura o su gastronomía. Los cuatro creadores de contenido que han participado hoy en las IV Jornadas de OKTURISMO son vivo ejemplo de ello.

Emily San Jose, Giovanna Marmo y Eric y Jessica Smith tienen en común, no sólo su amor por este país, sino también, el haberse convertido en influencers y referentes fuera de nuestras fronteras de lo que es la auténtica vida a la española. Cuatro perfiles que actúan como auténticos embajadores de la Marca España en el extranjero y que consiguen, no sólo que otros nos conozcan, sino recordarnos también algo que muchas veces se nos olvida: la suerte que tenemos de vivir en España.

Una madre de Oregón con toque español

El trabajo trajo a Emily San Jose (@mamainmadrid_) de Oregón a España, y el amor hizo que se quedase. Ahora vive en Madrid junto a su familia, desde donde promociona su, según ella, modo de vida de madre americana a la española: «Mi cuenta se basa en ser madre en el extranjero, intento enseñar la vida real, nuestros hábitos y horarios, que chocan mucho con los estadounidenses». «Mis hijos prácticamente sólo conocen la vida a la española. Están acostumbrados y adaptados a este país donde la vida con niños es muy diferente», asegura.

En esta línea, esta influencer, que ha convertido su cuenta de Instagram en una ventana a la buena vida española y a sus costumbres, realiza todo su contenido en inglés, pero con ese toque español que, dice,»tanto gusta fuera de aquí». «Las redes sociales me han permitido crear una comunidad desde la que puedo hacer llegar mucha información de España, de su cultura y de sus costumbres», algo que ha recordado también, no es tan usual en EEUU: «cuando dije que me venía a Madrid me preguntaban si me iba a hartar a comer tacos».

Una venezolana muy ‘madrileña’

Giovanna Marmo (@rubiacriolla) es una venezolana de familia española que sólo tiene palabras de agradecimiento para España. «Madrid es multicultural y se adapta a todos los que llegamos aquí, hace que nos sintamos como en casa», ha explicado, recordando que, aunque ella llegó como extranjera, tenía gente en Madrid, «una ventaja con la que no todo el mundo cuenta» y que la impulsó a intentar hacer que todo el mundo que estuviese en su misma situación se sintiese bienvenido.

«No hay que romantizar el hecho de migrar porque es muy duro dejar atrás todo lo que tienes, por eso intento humildemente desde mi cuenta que la gente que llega se sienta acogido en Madrid». Un trabajo de promoción de la capital que ha asegurado que realiza «desde el cariño» que le tiene a este país. «La gente cree que Madrid va sólo del Retiro a la Gran Vía y es mucho más, yo soy una enamorada de esta ciudad y quiero que todo el mundo lo conozca».

De Kansas a Logroño

Los Smiths son un matrimonio de Kansas que un buen día decidió dejarlo todo y mudarse nada menos que a Logroño. Una ciudad, han asegurado Eric y Jessica Smith (@smithsinspain), «perfecta para familias» y sobre todo «para aprender español».

Esta pareja basa su contenido en promocionar La Rioja y su quiet life in Logroño, ciudad de acogida donde incluso ha nacido su primer hijo. «Nos mudamos aquí porque la vida está hecha para las familias. En Estados Unidos siento que la vida gira en torno al trabajo y el dinero», ha explicado Jessica, que al igual que su marido ha asegurado sentirse ya como «una logroñesa más» a la que le encanta «el fútbol, la cultura, el idioma y especialmente la gente».

«Todo el mundo debería conocer esta región en la que espero poder vivir muchísimos años más», ha asegurado Eric, que ha querido concluir recordando una frase del himno de la que considera ya su ciudad: Nadie en Logroño se siente extranjero, algo que dice «no puede ser más cierto».